Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών του Χρήστου Τριαντόπουλου, οι βουλευτές των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νέα Αριστερά.

Επίσης, αποχώρησε και η ανεξάρτητη βουλευτής, Αθηνά Λινού.

Όπως έγινε γνωστό, οι βουλευτές των εν λόγω κομμάτων θα απέχουν από την ψηφοφορία.

Κατά την αποχώρησή τους από τη συνεδρίαση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώργος Παπαηλιού σε δηλώσεις τους έκαναν λόγο για παραβίαση του συντάγματος.

«Καταγγέλλουμε και αποχωρούμε. Ντροπιαστική λειτουργία με σκοπό τη συγκάλυψη και την προστασία Μητσοτάκη», είπε ο κ. Γαβρήλος ενώ ο κ. Παπαηλιού - τόνισε: «Καταγγέλλουμε και αποχωρούμε από ψηφοφορία γιατί παραβιάζεται το Σύνταγμα, ο ΚτΒ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Άλλη μια φάση ολοκλήρωσης συγκάλυψης από Μέγαρο Μαξίμου, πρωθυπουργό και ΝΔ».



Πηγή: skai.gr

