Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των εννέα κοινοβουλευτικών ομάδων, αρχίζει αύριο Τετάρτη (11 πμ) στην ολομέλεια της Βουλής, η πενθήμερη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2025.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2023, με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη και των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων των άλλων κομμάτων.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα ολοκληρωθεί το αργότερο τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η οποία -κατά παράδοση- επέχει θέση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025» έχει ήδη γίνει δεκτό, κατά πλειοψηφία, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. «Υπέρ» ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. «Κατά», πλην των αμυντικών δαπανών, ψήφισε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Κατά» ψήφισαν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας - Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Επιφύλαξη» εξέφρασαν το Δημοκρατικό Κίνημα «Νίκη» και η ΚΟ «Σπαρτιάτες».

