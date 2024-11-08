Στελέχη και βουλευτές που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη και είναι μέλη της ΚΟΕΣ μετέβησαν στην Κουμουνδούρου για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, ενώ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μετέβη και ο διευθυντής του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης.

Η Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε ότι ήρθαν ως μέλη της ΚΟΕΣ για να ενημερωθούν επίσημα για τον συνολικό αριθμό των εκλεγμένων συνέδρων καθώς και τον αριθμό των εκλεγμένων συνέδρων ανά ΟΜ «και αρνήθηκαν να μας ενημερώσουν». «Βρισκόμαστε έξι μέρες μετά τις εκλογές και τρεις ώρες πριν από την έναρξη των διαπιστεύσεων και εκατοντάδες σύνεδροι των μεγαλύτερων Νομαρχιακών Οργανώσεων της χώρας, όπως η Α' Αθήνας, η μισή Ανατολική Αττική, η Δυτική Αθήνα δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση ότι είναι σύνεδροι. Εκατοντάδες εκλεγμένοι έχουν καταφτάσει στην Αθήνα απ' όλη τη χώρα και εξακολουθούν να καταφτάνουν και ακόμα δε γνωρίζουμε αν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο συνέδριο παρά το γεγονός ότι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την Κουμουνδούρου», είπε.

Υποστήριξε ότι «όλες αυτές οι μεθοδεύσεις που βιώνουμε από το Σάββατο μέχρι και σήμερα συμβαίνουν για ένα και μοναδικό λόγο: επειδή η κομματική γραφειοκρατία έχει διαπιστώσει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων τάσσεται υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάκη στις εκλογές και κατά του αποκλεισμού του». Είπε ότι αδιάσειστο στοιχείο γι' αυτό είναι και το USB stick το οποίο, όπως προανήγγειλε, σε λίγες ώρες θα καταθέσει η ίδια στο προεδρείο του συνεδρίου και στο οποίο «περιλαμβάνονται 1.934 υπογραφές συνέδρων οι οποίοι τάσσονται υπέρ της συμμετοχής του Στέφανου Κασσελάξη στις εκλογές και αυτός ο αριθμός θα ξεπεράσει τις 2.000 μέχρι την επίσημη έναρξη των εργασιών». Η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι «ο επίσημος αριθμός των συνέδρων σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από όλες τις Ο.Μ. της χώρας είναι 3.587 σύνεδροι, ενώ η γραφειοκρατία του κόμματος δηλώνει ότι δε γνωρίζει». Και πρόσθεσε ότι «οποιοσδήποτε άλλος αριθμός συνέδρων ανακοινωθεί είναι αποτέλεσμα της εξαήμερης εκλογομαγειρικής. Θα είμαστε στο συνέδριο, η δημοκρατία θα νικήσει».

Από την πλευρά του ο Θάνος Μωραΐτης ανέφερε: «Μέχρι σήμερα, απέναντι σε αυτές τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις, μιλούσαμε γι' αυτούς που οργάνωσαν και υλοποίησαν αυτή την εκτροπή και τη μαύρη σελίδα στην αριστερά. Τις επόμενες ώρες θα μιλήσουμε, να είστε βέβαιοι, γι' αυτόν και γι' αυτούς που εμπνεύστηκαν αυτή την εκτροπή και διαλύουν την αριστερά».

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου δήλωσε ότι «η Αριστερά ή θα είναι δημοκρατική ή δεν θα είναι Αριστερά» και έκανε έκκληση «για τελευταία φορά να μην υπάρξει αποκλεισμός υποψήφιου προέδρου και συνέδρων. Τη Δευτέρα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί».

«Ήρθα κι εγώ στην Κουμουνδούρου ως μέλος της ΚΟΕΣ να ενημερωθώ και με απέκλεισαν με εύσχημο τρόπο, επικαλούμενη φόρτο εργασίας η κ. Συμεωνίδου. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια Αριστερά που αποκλείει μέλη της ΚΟΕΣ και 1.934 υπογραφές συνέδρων που μιλάνε για μη αποκλεισμό υποψηφίων και συνέδρων», σημείωσε η Μαρία Καλουδιώτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

