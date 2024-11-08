Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του κρίσιμου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το απόγευμα, ο Στέφανος Κασσελάκης απευθύνει νέο κάλεσμα στους εκλεγμένους συνέδρους να βρίσκονται έξω από τον χώρο του συνεδρίου, με παράλληλες εκκλήσεις για νηφαλιότητα και ψυχραιμία, «επειδή οι στιγμές είναι κρίσιμες» όπως αναφέρει.

Σήμερα, στελέχη και βουλευτές που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη και είναι μέλη της ΚΟΕΣ μετέβησαν στην Κουμουνδούρου για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τις διαδικασίες που ακολουθούνται, ενώ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μετέβη και ο διευθυντής του Γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης.

Η ΘεοδώραΤζάκρη δήλωσε μάλιστα ότι θα καταθέσει στο προεδρείο του συνεδρίου 1.934 υπογραφές υπέρ της συμμετοχής Κασσελάκη στις εκλογές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Επειδή οι στιγμές είναι κρίσιμες:

-Καλώ όλες και όλους τους εκλεγμένους μας συνέδρους να είναι έξω από τον χώρο του συνεδρίου. Η Δημοκρατία θα πει ειρηνικά #Είμαι_εδώ.

-Κάνω έκκληση σε όλες και όλους εσάς που έρχεστε από όλες τις γωνιές της Ελλάδας και ταξιδέψατε χιλιόμετρα.

-Κάνω έκκληση σε όλες και όλους εσάς που εκλεγήκατε σύνεδροι αλλά δεν σας έστειλαν sms ή mail και θα σας κόβουν στην είσοδο με το έτσι θέλω:

Να είστε ψύχραιμοι. Νηφάλιοι. Σας παρακαλώ, μην απαντήσετε σε προκλήσεις. Είναι βέβαιο ότι θα σας προκαλέσουν.

Επιδιώκουν επεισόδια για να ξεπλύνουν την ντροπή τους και να διαχύσουν τις ευθύνες.

Η δημοκρατία δεν τσακώνεται για το δίκιο της.

Η δημοκρατία υπερασπίζεται το δίκιο της ειρηνικά. Με πίστη, με πείσμα, με αγώνα. Αλλά πάντα ειρηνικά.

Μην ξεχνάτε: Η κοινή μας διαδρομή μόλις αρχίζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.