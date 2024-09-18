Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Κλειδώνει» η υποψηφιότητα Κασσελάκη: «Θα κάνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης όλων»

Στην τελευταία συνομιλία του με βουλευτές του κόμματος, προανήγγειλε επί της ουσίας την εκ νέου υποψηφιότητά του για την ηγεσία

ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης

Με μια ατάκα που φαίνεται πως «κλειδώνει» το θέμα της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνθηκε ο ίδιος σε βουλευτές του κόμματος στην τελευταία συνομιλία τους.

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θα κάνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης της δική σας κι όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που αγωνιούν για το μέλλον του κόμματος»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark