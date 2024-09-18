Με μια ατάκα που φαίνεται πως «κλειδώνει» το θέμα της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνθηκε ο ίδιος σε βουλευτές του κόμματος στην τελευταία συνομιλία τους.
Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Θα κάνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης της δική σας κι όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που αγωνιούν για το μέλλον του κόμματος»
Πηγή: skai.gr
