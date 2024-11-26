Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο βρέθηκε η ανεξάρτητη βυλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου στην προεδρία του κόμματος.

«Προδιαγεγραμμένη η σύγκρουση Φάμελλου-Πολάκη»

«Καταρχάς η εποχή του κ. Φάμελλου δεν ξεκίνησε χθες με την εκλογή του, αλλά πριν από 3 εβδομάδες με τα όσα έγιναν σε αυτό το Συνέδριο με τη γαλατική ευγένεια που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, και νομίζω ότι έκτοτε ο κ. Φάμελλος όπου και να πάει, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό είτε στο χωριό του στη Σίνδο, θα έχει στο πέτο του ως παράσημο αυτόν τον ατιμωτικό τρόπο εκλογής», σχολίασε αρχικά η κ. Τζάκρη, προσθέτοντας:

«Στον ΣΥΡΙΖΑ αυτοκαταργήθηκαν. Η τελική διάσπαση θα συμβεί με τη σύγκρουση Φάμελλου-Πολάκη, είναι κάτι προδιαγεγραμμένο και με μαθηματική ακρίβεια, σαν να διαιρείς το ένα δια του δυο»

Σε ερώτηση για τον Παύλο Πολάκη, απάντησε το εξής:

Νομίζω ότι ο κ. Πολάκης, μιλώντας για την έντιμη Ελλάδα και συμμετέχοντας ο ίδιος σε ατιμίες, σε αυτήν τη διαδικασία θα είναι σαν να κρατάει το φανάρι σε άλλους στο πραξικόπημα και αυτήν τη στιγμή είναι αξιοθρήνητος. Έκανε τα όρη σώπατα που λένε στην Κρήτη και τώρα πληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα, γιατί έτσι απαντάει η γραφειοκρατία, δεν κάνει εξαιρέσεις σε κανέναν».

«Θα έρθουν κι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη - Φυσικά θα κάνουμε συνεργασίες και με το ΠΑΣΟΚ»

Αναφορικά με το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, επεσήμανε πως θα λάβει χώρα ιδρυτικό Συνέδριο για το «Κίνημα Δημοκρταίας» το οποίο θα είναι και καταστατικό και δημιουργήθηκε έξω από κλειστές πόρτες εξαιτίας της «αλητείας αυτής της νομενκλατούρας» όπως τη χαρακτήρισε.

«Στην προκειμένη περίπτωση το Κίνημα Δημοκρατίας έρχεται να απαντήσει και σε προτάγματα της ίδιας της κοινωνίας. Έπρεπε κάποιος να απαντήσει στην αγωνία των ανθρώπων πώς μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και πώς μπορεί να υπάρξει ένα κίνημα που θα χαράξει έναν νέο δρόμο», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι θα έρθουν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Κασσελάκη. «Να περιμένετε μάλιστα κάποιους από αυτήν την εβδομάδα» όπως είπε.

Τέλος, σε ερώτηση για πιθανές συνεργασίες, η κ. Τζάκρη απάντησε καταφατικά όσον αφορά τυς όμορους χώρους του «Κινήματος Δημοκρατίας», δηλαδή «και με το ΠΑΣΟΚ και με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής παράταξης

Πηγή: skai.gr

