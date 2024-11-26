Ενόχληση στην Τουρκία για τα σχέδια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ

Ενόχληση προκαλούν στην Τουρκία τα σχέδια ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

«Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τη στρατιωτική παρουσία τους κι αυτό είναι παράνομο»

Ντενίζ Τανσί, καθηγητής πανεπιστημίου Γεντίτεπε: «Αν η Τουρκία έλεγε το 'ναι' για την ένταξη των Ελληνοκυπρίων στο ΝΑΤΟ, θα σήμαινε πως υποχωρεί από όλες τις θέσεις της και όλα όσα λέει για τους Τουρκοκυπρίους. Όμως ενώ δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, οι Ελληνοκύπριοι με θράσος κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, διότι οι Ελληνοκύπριοι στη νότια Κύπρο έφεραν τη μεγαλύτερη συμμαχική χώρα. Οι Ελληνοκύπριοι δεν έχουν ανάγκη να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τις βάσεις τους εκεί, έχουν στρατιωτική παρουσία. Αυτό είναι παράνομο Προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως παράνομο. Είναι μια δομή του ΝΑΤΟ χωρίς την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν έχει την ταμπέλα του ΝΑΤΟ. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος τι κάνουν οι ΗΠΑ στη βόρεια Συρία με το PKK, τι κάνουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα;».

