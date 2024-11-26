Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ρούτε

Με το νέο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Mαρκ Ρούτε, θα συναντηθεί σήμερα, στις 12:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Τρομοκρατία, Ουκρανία και Μέση Ανατολή στη συνάντηση Ρούτε - Ερντογάν - «Η Τουρκία συμβάλλει ανεκτίμητα στο ΝΑΤΟ»

Ο Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ μέσω ανάρτησης στο X.

Όπως σημείωσε ο Ρούτε, συζήτησε με τον Ερντογάν για τις αυξανόμενες προκλήσεις «για τη συλλογική μας ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της απειλής της τρομοκρατίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία συμβάλει ανεκτίμητα στο ΝΑΤΟ», τόνισε ο Ρούτε.

Πηγή: skai.gr

