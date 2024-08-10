Ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από βουλευτής Επικρατείας, ευχαρίστησε τον Όθωνα Ηλιόπουλο για την προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ηλιόπουλος παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα, επικαλούμενος φόρτο εργασίας ενώ στην επιστολή του ζητάει να δοθεί η έδρα του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Ο Όθων Ηλιόπουλος κόσμησε όχι μόνο το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αλλά και το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να τον θέσει επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τον τέως Πρόεδρο για την πραγματική αριστεία που επιθυμούσε να πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι τιμή για την πολιτική ζωή του τόπου η ενασχόληση τέτοιων προσωπικοτήτων με την πολιτική. Και εύχομαι ειλικρινά να του επέτρεπαν οι ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις την ολοκλήρωση της θητείας του.

Προσωπικά, τον ευχαριστώ για την προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική μας ομάδα, για τη φωνή που έδωσε στους απόδημους στο κοινοβούλιο, για την αληθινή συντροφικότητα και το ήθος του.

Θα είναι πάντα πολύτιμος συνομιλητής και συνεργάτης για μένα.



