Στην ίδια ανακοίνωση, η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι ο βουλευτής Επικρατείας «εκφράζει την ελπίδα ότι η πράξη της παραίτησής του δεν θα στερήσει από τους συμπατριώτες του στο εξωτερικό τη δυνατότητα εκπροσώπησής τους, μιας και παραιτείται υπέρ του ετέρου απόδημου Έλληνα του ψηφοδελτίου Επικρατείας, του εκλεγμένου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη. «Θεωρώ ότι η σκέψη μου αυτή αντανακλά και τη βούληση των χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό που θα ήθελαν η “φωνή” τους στην ελληνική Βουλή να είναι ένας από αυτούς», επισημαίνει στην επιστολή παραίτησής του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Όθων Ηλιόπουλος, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από βουλευτής, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στο επιστημονικό – ερευνητικό του έργο στις ΗΠΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του έναν αγαπητό σύντροφο, στέκοντας με σεβασμό απέναντι στην πολύχρονη πολιτική διαδρομή του, τους κοινωνικούς αγώνες του, το πλούσιο κοινοβουλευτικό του έργο αλλά και την επιστημονική του αξιοσύνη, η οποία διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του.

Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα ότι η πράξη της παραίτησής του δεν θα στερήσει από τους συμπατριώτες του στο εξωτερικό τη δυνατότητα εκπροσώπησής τους, μιας και παραιτείται υπέρ του ετέρου απόδημου Έλληνα του ψηφοδελτίου Επικρατείας, του εκλεγμένου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη. «Θεωρώ ότι η σκέψη μου αυτή αντανακλά και τη βούληση των χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερικό που θα ήθελαν η “φωνή” τους στην ελληνική Βουλή να είναι ένας από αυτούς», επισημαίνει στην επιστολή παραίτησής του.

Η διαβεβαίωσή του, ότι παραμένει πάντα μαχόμενο στέλεχος και περήφανο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για μια δημοκρατική σοσιαλιστική κοινωνία, μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία.

Τον ευχαριστούμε για το σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο του και τον διαβεβαιώνουμε, με τη σειρά μας, ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε, μέσα και έξω από τη Βουλή, ό,τι κι αυτός: το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ για μια δημοκρατική και δίκαιη Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

