Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τσουκαλάς στον ΣΚΑΪ: Να γίνει διάλογος μεταξύ αγροτών και πρωθυπουργού με εκατέρωθεν υποχωρήσεις

«Να μην επηρεάζει τη σύνθεση η κυβέρνηση αλλά και οι αγρότες από την πλευρά τους να κάτσουν στο τραπέζι ώστε να υπάρξει λύση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

Κώστας Τσουκαλάς

«Πρέπει να υπάρξουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις, να γίνει διάλογος με τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα, να μην επηρεάζει τη σύνθεση η κυβέρνηση αλλά και οι αγρότες από την πλευρά τους να κάτσουν στο τραπέζι, ώστε να υπάρξει λύση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία Mercosur, επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε διάλογος.

«Η διαφωνία μας και η καταψήφιση της συμφωνίας είναι ακριβώς το παράθυρο όπου αύριο θα διαπραγματευτούμε νέες αλλαγές», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κώστας Τσουκαλάς Αγρότες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark