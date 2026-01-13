Σκληρά απάντησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Μόσχα. Το Φανάρι μιλάει για ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες.

«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του» επισημαίνει το Πατριαρχείο.

Σημειώνεται ότι το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), κατηγόρησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πολιτική του στάση απέναντι στην Ουκρανία, αλλά και για άλλα ζητήματα.

Η ρωσική υπηρεσία αποκάλεσε τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο «αντίχριστο» και «ενσαρκωμένο διάβολο», υπό την καθοδήγηση βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η SVR ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή της ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου, «καλλιεργώντας ρωσοφοβικό κλίμα στην Ευρώπη».

Η υπηρεσία κατηγορεί επίσης τον Οικουμενικό Πατριάρχη ότι «βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί», επιχειρώντας να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες των χωρών της Βαλτικής από το Πατριαρχείο Μόσχας και να τις εντάξει σε «τεχνητές θρησκευτικές δομές» υπό την Κωνσταντινούπολη.



Η SVR υποστηρίζει ακόμη ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σχεδιάζει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου «με στόχο να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία».

Στο τέλος της ανακοίνωσης, η SVR ισχυρίζεται μάλιστα ότι «στους εκκλησιαστικούς κύκλους παρατηρείται πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας». Η υπηρεσία παρομοιάζει τη στάση του Πατριάρχη με εκείνη «ψευδοπροφητών που έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους».



Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου



«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.



»Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

