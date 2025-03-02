Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης συνεχίζει προκλητικά να εμπαίζει τον ελληνικό λαό

Αιχμηρή ανακοίνωση κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, εξέδωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνεχίζει προκλητικά να εμπαίζει τον ελληνικό λαό, δηλώνοντας ότι αγνοεί από που προέκυψε η χρηματοδότηση των εργολάβων, που ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν τις εντολές αλλοίωσης του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών στερώντας κρίσιμο και ζωτικής σημασίας αποδεικτικό υλικό από τις δικαστικές αρχές» αναφέρει και διερωτάται:

«Είναι δυνατόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μην έχει ενημερωθεί για την εκταμίευση 647.862,80 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με υπογραφή του τότε αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ν. Παπαθανάση και του υφυπουργού Ι. Τσακίρη προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας;»

Καταληκτικά, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει: «Δύο χρόνια μετά την τραγωδία και λίγα 24ωρα μετά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια, ο κ. Μαρινάκης όχι μόνο δεν έλαβε το μήνυμα, αλλά επιμένει αλαζονικά στην παραπλάνηση των πολιτών».

Σημειώνεται πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χτεσινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ερωτήθηκε για το ποιος έδωσε τα 650.000 ευρώ για το «μπάζωμα» στα Τέμπη και απάντησε: «Αυτό θα το βρει η έρευνα, εγώ δεν γνωρίζω ποιος πλήρωσε για τις ενέργειες αυτές».

Πηγή: skai.gr

