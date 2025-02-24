Τσουκαλάς: Κανένας θεσμός δεν εξαιρείται από τον δημοκρατικό έλεγχο

« Αν δεν υπήρχε πρόθεση συγκάλυψης, τότε ποιος ήταν εκείνος που έπεισε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αρνηθούν να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον κ. Καραμανλή; » διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Ποιος τους έπεισε να αρνηθούν να έρθουν στη Βουλή κρίσιμοι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή; Ποιος είναι εκείνος που έδωσε εντολή στον κ. Τριαντόπουλο ώστε να συναποφασίσει με τα υπόλοιπα μέλη του άτυπου συντονιστικού κέντρου στις αρχές Μαρτίου του 2023 να προχωρήσουν σε αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος;»

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ακόμη ότι τον «όρο “αλλοίωση” δεν τον τοποθετήσαμε εμείς στη δημόσια σφαίρα αλλά τα βουλεύματα που παραπέμπουν τα υπηρεσιακά πρόσωπα. «Εμείς καταθέσαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής, όταν λάβαμε γνώση της δικογραφίας, ώστε να λάμψει η αλήθεια για τη συμμετοχή του κ. Τριαντόπουλου στο μπάζωμα. Σε όσους μας κατηγορούν για το χρόνο κατάθεσης του αιτήματος να τονίσουμε ότι η ουσία είναι να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και όχι η διαδικασία. Υπάρχει προσπάθεια συμψηφισμού ασύμμετρων πραγμάτων με σκοπό την παραπλάνηση. Τις θεωρίες περί λαθρεμπορίου και συνωμοσιών τις λέει η κυβέρνηση για να γραφικοποιήσει τα πολύ απλά και συγκεκριμένα πράγματα που λέμε. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει επιλέξει μία πολύ σοβαρή στάση. Θέτουμε ερωτήματα και εισπράττουμε χυδαίες επιθέσεις και τοξικότητα».

Στον απόηχο της συζήτησης γύρω από την εμπιστοσύνη των πολιτικών στη δικαιοσύνη, ο Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε εάν «υπάρχει πουθενά γραμμένο στο Σύνταγμα ότι η δικαιοσύνη εξαιρείται από τον δημοκρατικό έλεγχο και τη λογοδοσία» και απάντησε ότι «δεν εξαιρείται ούτε εκείνη ούτε κανένας άλλος θεσμός. Αντιθέτως κριτική στη δικαιοσύνη γίνεται πάρα πολύ συχνά είτε επιστημονικά, από επιστήμονες και νομικούς, είτε από πολιτικούς, όταν ζητήματα αυτής βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα. Τι είναι εκείνο που απαγορεύεται; Απαγορεύεται οι φορείς της κυβερνητικής εκτελεστικής εξουσίας να παρεμβαίνουν και να βγάζουν μόνοι τους αποφάσεις. Ας θυμηθούμε ποιος ήταν εκείνος που προσπάθησε να προκαταλάβει τη δικαιοσύνη, ποιος δίκασε και καταδίκασε τον σταθμάρχη, αθώωσε τα πολιτικά πρόσωπα και είπε ποια ήταν η αιτία του δυστυχήματος. Ο πρωθυπουργός της χώρας τον Μάρτιο του 2023. Αν λοιπόν κάποιος δε σεβάστηκε και αμφισβήτησε τη δικαιοσύνη εν τοις πράγμασι τότε αυτός είναι ο πρωθυπουργός».

Για τη στάση του Κινήματος στην επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε πως «θέλουμε να απελευθερωθεί η δικαιοσύνη και ζητάμε να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος ώστε να επιλέγεται η ηγεσία, τα ανώτατα δηλαδή κλιμάκια, της δικαιοσύνης από πιο ευρείες πλειοψηφίες για να υπάρχει η δημοκρατική νομιμοποίηση της δικαιοσύνης και η θεσμική της αυτοτέλεια. Να προτείνουν, με άλλα λόγια, οι ολομέλειες των δικαστών πρόσωπα και να γίνεται η τελική επιλογή από ευρείες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και να μην έχει τον τελικό λόγο μόνο το υπουργικό συμβούλιο».

Αναφορικά με τις συγκεντρώσεις της Παρασκευής για την επέτειο δύο ετών από την τραγωδία και το αίτημα για δικαιοσύνη, ο κ. Τσουκαλάς έσπευσε να καταδικάσει οποιοδήποτε κάλεσμα σε πράξεις βίας και φυσικά την επίθεση στο πολιτικό γραφείο της κας Σ. Βολουδάκη.

Πρόσθεσε, δε, ότι «ελπίζω όμως και η κυβέρνηση να καταδικάσει τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη που ζητούσε από τους Νεοδημοκράτες να απαντούν με οργή. Τι σημαίνει οργή; Αυτές οι δηλώσεις δεν εκπέμπουν ηρεμία αλλά ενσταλάζουν το δηλητήριο διχασμού, της τοξικότητας και της διαίρεσης. Εμείς θέλουμε οι συγκεντρώσεις της Παρασκευής να είναι δημοκρατικές, ακηδεμόνευτες και ακομμάτιστες. Πρόκειται για έναν κοινωνικό αγώνα δικαιοσύνης για τα Τέμπη και, ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, δε βάζουμε αντικυβερνητικά κελύφη σε αυτόν. Η κυβέρνηση επιλέγει να τοποθετήσει αυτή την συνθήκη ως παραδοσιακή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης διότι θέλει να χειριστεί το ζήτημα των Τεμπών με κυνικούς όρους powergame και όχι με όρους αποκατάστασης της αλήθειας και την ηθική τάξης. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρόσωπα προερχόμενα από την ακροδεξιά, όπως οι κ.κ. Βορίδης και Γεωργιάδης, τρομοκρατούν τον κόσμο με θεωρίες του τύπου “αν πέσει ο Μητσοτάκης θα έρθει το χάος και θα πεινάσετε”. Αυτές οι πρακτικές επιβεβαιώνουν ότι Μητσοτάκης ίσον χάος. Η κυβέρνηση όμως είναι η δύναμη της αποσταθεροποίησης με την τοξικότητα που καλλιεργεί. Εμείς συμφωνούμε στην ανάγκη σταθερότητας αλλά αυτή θα επιτευχθεί μόνο με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πολιτική αλλαγή».

«Εμείς στο συλλαλητήριο πάμε ως γονείς και χωρίς καμία σημαία, καμία ανακοίνωση και συγκροτημένο μπλοκ. Ο καθένας πηγαίνει με τη συνείδηση του ως γονιός και ως απλός πολίτης. Πρέπει όλοι να διαφυλάξουμε αυτή την ημέρα και να μη γίνει κάτι που ενδεχομένως επιθυμεί η κυβέρνηση ώστε να μιλήσει εκ των υστέρων για καπηλεία αυτής», επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Τέλος, για την πρόταση δυσπιστίας και τις δημοσκοπήσεις ο Εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε πως «όταν έρθουν τα πορίσματα και υπάρχει η συνολική εικόνα ώστε να διαφανεί όλος ο καμβάς της συγκάλυψης, που είναι έργο της Νέας Δημοκρατίας, θα προχωρήσουμε στην κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας. Η πρόταση δυσπιστίας είναι μία πολιτική διαδικασία ενώ η προανακριτική είναι μία νομική διαδικασία. Εμείς θα μείνουμε συνεπείς σε όσα έχουμε πει» και «για εμάς το ζήτημα των Τεμπών είναι αξιακό και δεν εποφθαλμιούμε σε πολιτικά οφέλη. Ενώ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το 80% συμφωνεί ότι υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Πρέπει λοιπόν ως πολιτικό σύστημα να αλλάξουμε αυτή την άποψη, όχι με ευχές και απειλές, αλλά με πράξεις. Δείχνουν επίσης ότι ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη. Ενώ πρώτη φορά, μαζί με την ακρίβεια και την οικονομία, μπαίνουν ως κεντρικά ζητήματα τα θέματα θεσμών, κράτους δικαίου και δικαιοσύνης. Ποιος τα έβαλε στην ατζέντα; Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και είμαστε σίγουροι ότι στο μαραθώνιο αυτό η αξιοπιστία, η σοβαρότητα, η κοινωνική και δομική αντιπολίτευση χωρίς εναγκαλισμούς με ακραίες φωνές και θεωρίες συνωμοσίας θα αξιολογηθούν θετικά από τους πολίτες».

Πηγή: skai.gr

