Μαρινάκης για υποκλοπές: Επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων

Νέα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο δήλωσε πως κάποτε δεν ακολουθούσε τέτοιες πρακτικές - «Πλέον υιοθετεί στάση που παραπέμπει σε άλλες πολιτικές δυνάμεις»

Μαρινάκης

Τον απόλυτο σεβασμό της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην επανεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προβαίνει σε σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων, τονίζοντας πως «όταν μιλά η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε τοποθέτηση», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι απαιτείται «κανένα σχόλιο, απόλυτος σεβασμός».

Παράλληλα, επισήμανε ότι είναι επικίνδυνη η επιλεκτική αντιμετώπιση των δικαστικών αποφάσεων, ενώ απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι στο παρελθόν δεν ακολουθούσε τέτοιες πρακτικές και πλέον υιοθετεί στάση που παραπέμπει σε άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παύλος Μαρινάκης υποκλοπές ΠΑΣΟΚ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
