Τον απόλυτο σεβασμό της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην επανεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν προβαίνει σε σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων, τονίζοντας πως «όταν μιλά η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για οποιαδήποτε τοποθέτηση», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι απαιτείται «κανένα σχόλιο, απόλυτος σεβασμός».
Παράλληλα, επισήμανε ότι είναι επικίνδυνη η επιλεκτική αντιμετώπιση των δικαστικών αποφάσεων, ενώ απευθυνόμενος προς το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι στο παρελθόν δεν ακολουθούσε τέτοιες πρακτικές και πλέον υιοθετεί στάση που παραπέμπει σε άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.