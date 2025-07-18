Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εμπλοκή του δικού του ονόματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Εισαγγελία έπεσε σε δυο ονόματα πρώην υπουργών και, όπως λέει χαρακτηριστικά, στέλνει αμελλητί, δηλαδή χωρίς να επεξεργαστεί, όλα τα στοιχεία ως οφείλει. Άρα δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Απλώς περιγράφει αλλά στην ουσία δεν αξιολογεί και τα στέλνει στη Βουλή των Ελλήνων», δήλωσε αρχικά.

«Είναι σωστό να ελεγχθούμε. Ωστόσο, το κατηγορητήριο κάνει και αναφορά σε μη πολιτικά στελέχη. Δεν υπάρχει καμία επεξεργασία των στοιχείων από τους Εισαγγελείς. Υπάρχει κάποιο ποινικό στοιχείο, κάποια απόδειξη ή ένδειξη έστω; Σε ό,τι με αφορά, όχι, απολύτως καμία. Υπάρχει κάποια υπουργική απόφαση που να φέρει την υπογραφή μου; Όχι. Υπάρχει κάποια εντολή σε μέιλ προς τους υφισταμένους μου; Όχι. Υπάρχει έστω μια τηλεφωνική επικοινωνία δική μου με κάποιον τρίτο; Όχι. Άρα δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνιστούν ποινικό αδίκημα».

Ερωτηθείς για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε πως το να ζητήσεις από υφιστάμενό σου να παραιτηθεί για συγκεκριμένους λόγους, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα.

«Ο κ. Σημανδράκος έχει μια θητεία πριν πάω εγώ στο υπουργείο εδώ και 1 χρόνο. Έχει μια σειρά προβληματικών αποφάσεων, κακών διοικητικών πρωτοβουλιών, τις οποίες ακόμη και αυτήν την ώρα που συζητάμε, το ελληνικό FBI είναι μέσα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ελέγχει. Αυτές οι διοικητικές αποφάσεις αποδεδειγμένα έχουν κοστίσει μερικές δεκάδες εκατομμύρια. Ενώ όλοι οι υπηρεσιακοί εισηγούνται αρνητικά για τον τρόπο, εκείνος έχει προβεί σε διαδικασία πληρωμών με τρόπο που εκείνος έκρινε», υπογράμμισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Αυτά θα τα παρουσιάσω στη Βουλή, πάντα με στοιχεία. Θα συγκεντρώσω τους λόγους που με οδήγησαν στο να ζητήσω την παραίτησή του. Εγώ λοιπόν τέλος Οκτωβρίου ζητώ την παραίτησή του, όταν δηλαδή είχε πραγματοποιήσει την πληρωμή του μήνα, η οποία ήταν πολύ κακή, αποτέλεσε το αποκορύφωμα. Ωστόσο, ο κ. Σημανδράκος έχει αναφέρει μέχρι τότε μια πίεση από μέρους μου για την αποδέσμευση ή χωρίς έλεγχο δεσμευμένο ΑΦΜ; Όχι. Μάλιστα, έχω λάβει σχετικό του σημείωμα 28 Ιουλίου, 27 Οκτωβρίου, ακόμα και 30 Οκτωβρίου, όταν δηλαδή του έχω ζητήσει ήδη παραίτηση».

Εστιάζοντας μάλιστα στις καταγγελίες Σημανδράκου ότι στις πληρωμές του 2023 δεν εντάχθηκαν τελικά 9.309 ΑΦΜ, που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιδότηση, με το 63% μάλιστα να προέρχονται από την Κρήτη, ο κ. Αυγενάκης σημείωσε πως «αυτά είναι μη επιλέξιμα, αιτήθηκαν δηλαδή κάτι σε μια κατηγορία και δεν επιλέχθηκαν».

«Πότε αναφέρει λοιπόν για δεσμευμένα ΑΦΜ και πίεση Αυγενάκη; Στην τρίτη κατά σειρά κατάθεσή του πλέον τον Φεβρουάριο του 2025. Η πρώτη κατάθεση είναι 24 Φεβρουαρίου, η συμπληρωματική 25 Φεβρουαρίου, η τρίτη συμπληρωματική 26 Φεβρουαρίου και τότε για πρώτη φορά ο κ. Σημανδράκος λέει αυτολεξεί "κατά τη διάρκεια της θητείας μου δεσμεύτηκα κατόπιν ελέγχων περίπου 6.000 ΑΦΜ συνολικά. Πρόθεσή μου ήταν να ελεγχθούν όλα τα ΑΦΜ. Τον Οκτώβριο του 2023 όμως η πίεση έγινε αφόρητη από τον κ. Αυγενάκη επειδή δεν πληρώθηκαν τα 6.000 ΑΦΜ"», όπως είπε και εξήγησε:

«Πρόθεσή μου ήταν να ελεγχθούν όλα τα ΑΦΜ. Γιατί δεν ελέγχθηκαν; Ενάμιση χρόνο γιατί δεν ελέγχθηκαν;Τι σημαίνει ΑΦΜ; Σημαίνει άνθρωποι, οικογενειάρχες, αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν είναι όλοι απατεώνες. Όφειλε να τα ελέγξει. Από τη στιγμή που όφειλε να τα ελέγξει και δεν το έκανε, δεν μπορεί να τα επικαλείται, άρα δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Ή αν τα έλεγξε και ήταν παράνομα, τι έπρεπε να κάνει, να τα κρατάει; Όχι, όφειλε να τα πάει στον Εισαγγελέα. Τα δεσμευμένα ΑΦΜ ανέρχονταν στα 16.548. Μήνα - μήνα είχα ενημέρωση από την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή την επόμενη του κ. Σημανδράκου για τη διαδικασία ελέγχου των ΑΦΜ, φτάνοντας στην τελευταία ενημέρωση 21 Μαΐου 2024 από τα 16.548 να έχουν ελεγχθεί τα 7.545».

Αναφορικά με τους επίμαχους διαλόγους, ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για αγροτοσυνδικαλιστές που καταφέρονται με «τον πιο ακραίο τρόπο» εναντίον του στις επισυνδέσεις.

«Όταν λένε για μένα ότι μου ζήτησαν κάτι κι εγώ τους είπα θα κάνω τα νόμιμα, με συγχωρείτε αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι μάλλον επιβράβευση ότι κάτι προσπαθούσα να μαζέψω και δεν ικανοποίησα πιθανότατα πράγματα που ήθελαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ καταλήγοντας για την προανακριτική στη Βουλή τόνισε:

«Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν τη στιγμή δεν είναι δυο πρώην υπουργοί, ο Βορίδης και ο Αυγενάκης. Είναι διαχρονικό. Και έχει μεγάλη αξία σε αυτήν τη φάση που επιτέλους τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε νομικά μορφώματα από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Ειδικά η πρόταση από το ΠΑΣΟΚ χρήζει ανάλυσης και σχολιασμού. Βεβαιότατα και μπλέκεται το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει διατελέσει στο τιμόνι της χώρας για μεγάλη περίοδο από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλουμε λοιπόν εξεταστική, γιατί θέλουμε να ελέγξουμε σε βάθος χρόνου όλο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

