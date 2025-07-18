Του Γιάννη Ανυφαντή

Στον μηδενισμό των αφίξεων μεταναστών στην Κρήτη από την περασμένη Τετάρτη μέχρι και σήμερα, αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης από το βήμα της Βουλής, αποδίδοντας την ραγδαία αυτή αλλαγή τόσο στις καιρικές συνθήκες, όσο και στις διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας αλλά και στην τροπολογία για το «πάγωμα» στην εξέταση νέων αιτήσεων ασύλου.

«Πρέπει να γνωρίζουν πως με την τροπολογία μας, όσοι έρχονται θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης», επανέλαβε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ξεκαθαρίζοντας πως όσοι έρχονται παράνομα και δεν έχουν δικαίωμα ασύλου θα μπαίνουν σε διαδικασία επιστροφής. «Δεν θα βρίσκονται στα Πατήσια, την Αχαρνών και τον Άγιο Παντελεήμονα. Θα μπουν σε κλειστή δομή και θα βγει πράξη επιστροφής», υποστήριξε.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενημέρωσε πως το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι συνολικές ροές ήταν κατά 7% λιγότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του ‘24, με το μεγάλο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου καταγράφεται αύξηση 260%. «Για το 2025, για το πρώτο εξάμηνο υπήρξαν 27.425 αιτήματα ασύλου. Αυτά μπορεί να είναι και για τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο. Απορριπτικές αποφάσεις 15.041 περιπτώσεις σε πρώτο βαθμό. Σημαίνει ότι οι υπηρεσίες ασύλου λειτουργούν πολύ γρήγορα», υποστήριξε ο κ. Πλεύρης προσθέτοντας μάλιστα πως το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι επιστροφές από την Ευρώπη ήταν συνολικά μόλις 26 άτομα.

Νέο νομοσχέδιο: «Φυλακή ή επιστροφή»

«Σήμερα έχουμε μια Ευρώπη που μας ακούει. Δικαιώνονται οι θέσεις που εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός από το 2019. Υπερασπιστήκαμε και τα σύνορα και την κυριαρχία και το έθνος μας. Με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα ανεχτούμε η χώρα να είναι ξέφραγο αμπέλι. Θα είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με αυστηρό πλαίσιο. Όποιος δεν δικαιούται άσυλο η διαδρομή θα είναι φυλακή ή επιστροφή», τόνισε ο υπουργός, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο που εισήλθε σε διαβούλευση.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αυξηθούν οι ασφαλείς τρίτες χώρες.

«Να βγάλουμε και μια ντουντούκα να τους πούμε ελάτε» - «Είστε ένας φασίζων πολιτικός»

Το θερμόμετρο πάντως χτύπησε κόκκινο, όταν ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία σχολίασε: «Θέλετε να παρακολουθούμε δηλαδή να μπαίνουν στην Κρήτη κάθε μέρα 1000, 1000, 1000 άτομα; αυτή είναι η θέση της Αριστεράς. Να βγάλουμε και μια ντουντούκα και να πούμε στα 3 εκατ. που βρίσκονται στις ακτές της Λιβύης να έρθουν».

«Θέλετε να μετατρέψετε την Κρήτη σε Γάζα, για αυτό αναφερθήκατε στα μειωμένα μενού. Είστε ένας φασίζων πολιτικός» ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό να αντιστρέφει τα βέλη:

«Δεν με ενοχλούν οι χαρακτηρισμοί. Θα είχα ανησυχία εάν λέγατε κάτι θετικό για μένα στην Πλεύση Ελευθερίας. Εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό. Όσους σταυρούς έχετε πάρει όλοι μαζί στην Πλεύση Ελευθερίας, είναι κάτω από τους μισούς που έχω πάρει εγώ στην Α’ Αθηνών. Βρίσκομαι εδώ με την εντολή του ελληνικού λαού, πρέπει να υπάρχει σεβασμός», δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

