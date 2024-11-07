Τσιάρας: Εθνική δέσμευση και πολιτική επιλογή η στήριξη της αλιείας

Για τη σημερινή κυβέρνηση η στήριξη της αλιείας αποτελεί μία πολιτική επιλογή και εθνική δέσμευση, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε ομιλία του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι ο αλιευτικός κλάδος «δεν συνεισφέρει μόνο στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αλλά και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η κλιματική κρίση, η εξάπλωση εισβολικών ειδών (λεοντόψαρο, λαγοκέφαλος κ.ά.), τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισής τους.

Παράλληλα, ο υπουργός στάθηκε στην επιτυχή εφαρμογή του ΟΣΠΑ, επισημαίνοντας ότι από το 2015 το Σύστημα έχει βοηθήσει την αλιεία στην Ελλάδα να εισέλθει «σε μία νέα ψηφιακή εποχή», αποδεικνύοντας ότι «με τη σωστή καθοδήγηση, οι αλιείς μας μπορούν να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων τους».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του υπογράμμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο της αλιείας. Κάλεσε, δε, τους εμπλεκομένους στον αλιευτικό κλάδο να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Θαλασσών, που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ, τονίζοντας πως είναι κρίσιμο να προωθηθούν πρακτικές που σέβονται τους φυσικούς πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

