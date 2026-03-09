Κοινές δηλώσεις πραγματοποιούν αυτήν την ώρα Κυριάκος Μητσοτάκης, Εμανουέλ Μακρόν και Νίκος Χριστοδουλίδης μετά και την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Γαλλίας και Κύπρου, εκπέμποντας ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας από την Πάφο.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος καλωσόρισε τους άλλους δυο ηγέτες στην Κύπρο, η παρουσία των οποίων σήμερα πέραν του υψηλού συμβολισμού έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και ολόκληρη την Ευρώπη, όπως είπε.

Η άφιξη των 3 ηγετών στην Πάφο

Περίπου στις 12:30 το μεσημέρι έφτασε στη στρατιωτική βάση της Πάφου «Ανδρέας Παπανδρέου» ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ περίπου 15 λεπτά αργότερα προσγειώθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος και από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενόψει της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Σουλιώτης, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα έχουν διμερή συνάντηση και αργότερα θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», σε μια συμβολική κίνηση.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αφίχθη λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στην Κύπρο, προκειμένου να συμμετάσχει και αυτός σε συζητήσεις με τους ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας για το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η προσγείωση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Γάλλο πρόεδρο μεταδόθηκε ζωντανά από τα γαλλικά δίκτυα.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το γαλλικό BFM-TV:

«Το αεροσκάφος του Γάλλου προέδρου μόλις προσγειώθηκε στην Πάφο της Κύπρου. Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχουν συνομιλίες που θα ακολουθήσει επίσκεψη σε διοικητήριο και δηλώσεις στον Τύπο».

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η επίσκεψη αποσκοπεί στο να «εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση χτυπήθηκε από drone λίγο μετά την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε επίσης εντολή για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και ενός αμφίβιου ελικοπτεροφόρου.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται επίσης να εγείρει το θέμα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα όπου μπορεί να επεκταθεί ο πόλεμος, την ώρα που το Στενό του Χορμούζ παραμένει κλειστό.

Μία γαλλική φρεγάτα συμμετέχει αυτήν τη στιγμή στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες, η οποία ξεκίνησε το 2024 στην Ερυθρά Θάλασσα για να προλαμβάνει τις επιθέσεις των Χούθι κατά των εμπορικών πλοίων με την οργάνωση θαλάσσιων κονβόι που προστατεύονται από τα πολεμικά πλοία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της πτήσης προς την Κύπρο ότι, απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, οι χώρες της G7 εξετάζουν μεταξύ άλλων επιλογών τη χρησιμοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 μπορούν επίσης να συντονισθούν «αυτήν την εβδομάδα» μέσω τηλεδιάσκεψης για τα ενεργειακά παίγνια, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας η οποία προεδρεύει της Ομάδας των 7.

Συμβολικό μήνυμα

Η παρουσία του Γάλλου προέδρου στο νησί, μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, υπογραμμίζει την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις απειλές που δέχεται η Κύπρος. Παράλληλα, πολεμικά πλοία από ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ιταλία, αναμένεται να καταπλεύσουν στην περιοχή, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της Κύπρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο κυριακάτικο μήνυμά του, τόνισε πως «όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος, η απάντηση είναι άμεση και ισχυρή», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη στρατηγική εταιρική σχέση Παρισιού – Λευκωσίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για «εθνική υποχρέωση» της Ελλάδας να στηρίξει την Κύπρο.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί το πλήγμα στις βρετανικές βάσεις, καθώς το drone που έπληξε την Κύπρο φαίνεται να προήλθε από τον Λίβανο, εντείνοντας τον φόβο για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει στόχο να τονίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στον Μακρόν. Επίσης, ανέφεραν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν», ενώ η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» αναμένεται να φτάσει στα ανοικτά της Μεγαλονήσου. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση από Ολλανδία και Βρετανία.

