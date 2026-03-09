Μαρινάκης: Το τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν επηρεάζει την απόφαση να προστατεύσουμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε κρίση που πρέπει να διαχειριστεί και να προστατεύσει συνολικά την Κύπρο. Από κει και πέρα, το τι μπορεί να συμβαίνει στο ψευδοκράτος, δεν θα επηρεάσει τη δική μας στρατηγική απόφαση να προστατεύσουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο» ήταν το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε για την αποστολή τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα νωρίτερα σήμερα.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κύπρο δεν αποτελεί απλώς μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσίας, δεδομένου ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που συνέδραμε πρώτη, όπως είπε. «Είναι πολύ σημαντικό ότι στη συνέχεια η Ευρώπη έδειξε συνολικά το σωστό πρόσωπο σε μια τέτοια περίσταση», συμπλήρωσε και επανέλαβε πως η χώρα μας δεν έχει καμία διάθεση εμπλοκής συνολικά στην κρίση που έχει ξεσπάσει.

