Κυβέρνηση: Υποκριτική η στάση Κασσελάκη στο θέμα Πολάκη, διαγραφή για τα μάτια του κόσμου

«Οι φράσεις ‘’αισθάνομαι άσχημα για την απόφαση’’, ‘’πραγματικά τον αγαπώ’’ και ‘’ο Παύλος ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ’’, που χρησιμοποίησε ο κ. Κασσελάκης για τον Πολάκη, αποδεικνύουν ότι η διαγραφή του από την ΚΟ ήταν για τα μάτια του κόσμου και πως μέσα στο περιβάλλον πολιτικής αποσύνθεσης του ΣΥΡΙΖΑ ο ένας κρατάει τον άλλον» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κυβερνητικοί κύκλοι.

Στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, την οποία χαρακτήρισε «αυτονόητη απόφαση, που άργησε πάρα πολύ».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ρωμανός εξέφρασε την ευχή «όπως κατάφεραν να διώξουν τον Πολάκη, με τον ίδιο τρόπο ελπίζω να διώξουν και τον Πολακισμό, ο οποίος είναι σε πολλές περιπτώσεις συνώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν εκφράζεται μόνο από τον Πολάκη».

«Ο πολακισμός ενώνει τους αριστερο-ακροδεξιούς εκφραστές της χυδαιότητας»

Ο Νίκος Ρωμανός, σε δήλωσή του αναφέρθηκε και στη στάση του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου που δήλωσε ότι «ο ρόλος της (συνεργάτιδας του υπουργού Υγείας) δεν είναι ούτε να κάνει μορφασμούς ούτε να χασκογελάει»

«Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της υποκριτικής διαγραφής Πολάκη, ο κ. Βελόπουλος έσπευσε να τον υποστηρίξει στοχοποιώντας τη συνεργάτιδα του κ. Γεωργιάδη, όπως έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα με την κα Συρεγγέλα. Είναι ολοφάνερο πια πως ο πολακισμός ενώνει τους αριστερο-ακροδεξιούς εκφραστές της χυδαιότητας και του ακραίου λαϊκισμού. Εξάλλου, η ίδια συμμαχία πρωταγωνίστησε την περίοδο 2015-2019, της οποίας προφανώς κάποιοι νιώθουν συνεχιστές.



«ΥΓ: Όσον αφορά στην υποκρισία μιας διαγραφής που έγινε για τα μάτια του κόσμου, τα όσα είπε ο κ. Κασσελάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μόνο που δεν ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Πολάκη, είναι ενδεικτικά!» καταλήγει ο κ. Ρωμανός.



Το επεισόδιο του Παύλου Πολάκη με τη Νατάσα Πετρούλια

Σε νέο επεισόδιο ενεπλάκη την Πέμπτη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Αυτή τη φορά εξαπέλυσε λεκτική επίθεση στη νομική σύμβουλο του Αδωνι Γεωργιάδη, Νατάσσα Πετρούλια στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Ο κ. Πολάκης απευθυνόμενος στην κα Πετρούλια της είπε: "Μην στρίβετε τη μούρη σας κυρία μου. Έχετε ένα μόνιμο, όχι χαμόγελο, έχετε ένα στρίψιμο του στόματος εν είδει απαξίας. Μην το κάνετε αυτό, το έχετε ξανακάνει και είναι εκνευριστικό."

Και συνέχισε λέγοντας: "Εχει ένα μόνιμο στριφογύρισμα του προσώπου, απαξίας. Είναι εκνευριστικό να το βλέπω"

Στο περιστατικό επενέβησαν παρευρισκόμενοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και του ΣΥΡΙΖΑ, με την κα Λινού μάλιστα να παίρνει τον λόγο, η οποία ξεσπώντας σε κλάματα να ζητά "συγγνώμη από τη συνάδελφο που υπέστη αυτή τη μορφή βίας. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια συμπεριφορά, δεν έχει σημασία από ποιον προέρχεται, σε καμία γυναίκα και κανέναν άνθρωπο."

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας αναφέρει: "στη διακοπείσα από χθες συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εν απουσία μου, ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε με απίστευτη λεκτική βία στην νομική μου σύμβουλο κ. Νατάσσα Πετρούλια. Η κα Πετρούλια εκεί βρισκόταν στην εργασία της, καθώς η δουλειά της είναι να ετοιμάζει τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που θέλουμε ή όχι να εγκρίνουμε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής. Εν ώρα εργασίας της λοιπόν, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της επιτέθηκε διότι είπε: «δεν του αρέσει η φάτσα της κλπ» προσοχή η κυρία αυτή δεν έχει το δικαίωμα του λόγου στην Επιτροπή δεν μίλησε καθόλου στον κ. Πολάκη. Ήταν τόσο βάναυση η επίθεση του σε μία εργαζόμενη ανυπεράσπιστη γυναίκα, που στη συνέχεια οι συνάδελφοι κ. Μπιμπίλας από την Πλεύση Ελευθερίας, ο κ. Παναγιωτόπουλος και η κα Αθηνά Λινού από τον ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν αμέσως το περιστατικό, όπως φυσικά και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η κα Λινού μάλιστα στο τέλος δάκρυσε από ντροπή, για την συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου και στο πώς έκανε να αισθανθεί την εργαζόμενη αυτή γυναίκα εκείνη την στιγμή.

Κατόπιν όλων αυτών επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Τασούλα και ζήτησα την λήψη πειθαρχικών μέτρων από την Βουλή εναντίον του κ. Πολάκη. Το να τα βάζει μαζί μου, είναι ως ένα βαθμό κατανοητό, αλλά το να αναγκάζει με bullying, μία ανυπεράσπιστη εργαζόμενη γυναίκα να κλαίει στην εργασία της είναι Απαράδεκτο! Απορώ αν πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον καλύψει και αυτή τη φορά που ενώπιον όλων επέδειξε μία τόσο επαίσχυντη συμπεριφορά."

