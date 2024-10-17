Τραμπ vs. Χάρις: Μία τελική ευθεία 20 ημερών

Είκοσι ημέρες απομένουν πλέον ως τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Στις 5 Νοεμβρίου ο αμερικανικός λαός θα αποφασίσει τον επόμενο ή την επόμενη πρόεδρο της χώρας. Ποιες είναι όμως οι θέσεις της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ στα φλέγοντα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς;

Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Κάμαλα Χάρις: Η νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος τον Αύγουστο πως «θα σταθεί δίπλα στην Ουκρανία και στους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ». Επιπλέον, έχει κατηγορήσει τη Ρωσία πως διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.



Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε από την πλευρά του πως θα «ενθάρρυνε» τη Ρωσία να επιτεθεί σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που δεν τηρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τη Συμμαχία, τονίζοντας πως δεν θα βοηθούσε κάποιο μέλος που θα δεχόταν επίθεση από τους Ρώσους. Αργότερα βέβαια τοποθετήθηκε με λιγότερο κατηγορηματικό τρόπο, ωστόσο έχει απειλήσει ακόμη πως οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, εάν τα μέλη δεν αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.



Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ακόμη πως, εφ’ όσον εκλεγεί πρόεδρος, θα θέσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία προτού καν ορκιστεί, δηλαδή πριν τον Ιανουάριο του 2025 – χωρίς ωστόσο να έχει εξηγήσει ποτέ πώς ακριβώς θα το καταφέρει αυτό.

Μέση Ανατολή

Η Χάρις, όπως και ο πρόεδρος Μπάιντεν, στηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς. Ωστόσο η Χάρις φαίνεται πιο ανοιχτή στο να αναγνωρίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και να δηλώσει με έμφαση πως αυτή πρέπει να σταματήσει. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τάσσεται υπέρ μίας κατάπαυσης πυρός, της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς και της λύσης των δύο κρατών.



Τον Απρίλιο του 2024 ο Τραμπ είχε δηλώσει πως το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει γρήγορα με την επίθεσή του στη Γάζα, διότι «χάνει τον πόλεμο στις δημόσιες σχέσεις», προσθέτοντας «ας επιστρέψουμε στην ειρήνη και ας σταματήσουμε να σκοτώνουμε ανθρώπους». Ταυτοχρόνως όμως ο Τραμπ έχει επισημάνει πως τάσσεται στο πλευρό του Νετανιάχου, με τον οποίο είναι στενοί σύμμαχοι ήδη απ’ όταν ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

Αμβλώσεις

Η Χάρις είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Όπως έχει πει στο παρελθόν, εάν εκλεγεί πρόεδρος, θα δώσει μάχη ώστε να κατοχυρωθεί και πάλι το δικαίωμα στην έκτρωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Στην ιστοσελίδα της αναφέρεται πως τόσο η Χάρις όσο και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος Τιμ Γουόλτς «εμπιστεύονται τις γυναίκες να αποφασίζουν οι ίδιες για το σώμα τους και να μην έρχεται η κυβέρνηση να τους πει τι να κάνουν».



Όσο βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε διορίσει τρεις δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο, με τους οποίους εδραιώθηκε η συντηρητική πλειοψηφία που ανέτρεψε την υπόθεση Roe v. Wade. Το 2020 ο Τραμπ έγινε επίσης ο πρώτος πρόεδρος που εκφωνεί ομιλία στα πλαίσια του “March for Life”, μίας κινητοποίησης κατά των αμβλώσεων στην Ουάσινγκτον. Αν και δεν έχει ταχθεί υπέρ μίας ομοσπονδιακής απαγόρευσης των αμβλώσεων, ο Τραμπ στηρίζει το δικαίωμα των πολιτειών να αποφασίζουν αυτές πώς θα διαμορφώσουν τη νομοθεσία τους επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Οικονομία

Η Χάρις έχει θέσει την προστασία της μεσαίας τάξης στο επίκεντρο της εκστρατείας της. Υπόσχεται να δημιουργήσει «μία οικονομία ευκαιριών, όπου ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να ανταγωνιστεί και να πετύχει». Στόχος της η «μείωση της φορολογίας για περισσότερους από 100 εκατομμύρια Αμερικανούς της εργατικής και μεσαίας τάξης, αλλά και η μείωση των εξόδων για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγη και τα βασικά ψώνια». Ακόμη, η Χάρις θέλει να καταστήσει περισσότερο οικονομικά προσιτά τα ενοίκια ακινήτων, να επιτρέψει σε περισσότερους Αμερικανούς να εκπληρώσουν το όνειρο τους να αγοράσουν το δικό τους σπίτι, αλλά και να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις.



Από την πλευρά του ο Τραμπ εστιάζει στον πληθωρισμό, για τον οποίο κατηγορεί τον Μπάιντεν. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της προεκλογικής του εκστρατείας, το «όραμα» του για την αμερικανική οικονομία περιλαμβάνει «μείωση των φόρων, μεγαλύτερες αμοιβές και περισσότερες θέσεις εργασίας». Επίσης, ο Τραμπ έχει υποσχεθεί πως θα επεκτείνει τις φορολογικές περικοπές που είχε θεσπίσει κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος, από τις οποίες επωφελήθηκαν οι εταιρείες και τα πλούσια νοικοκυριά, ενώ θέλει να περιορίσει γενικώς την παρέμβαση του κράτους στην οικονομία.

Μετανάστευση

Ως αντιπρόεδρος η Χάρις ήταν υπεύθυνη για τη μετανάστευση και την ασφάλεια των συνόρων. Κατά τη θητεία της δέχτηκε κριτική πως δεν έκανε αρκετά, ώστε να περιορίσει την παράνομη μετανάστευση. Ως πρόεδρος έχει δηλώσει πως θα υπογράψει το δικομματικό νομοσχέδιο για τη συνοριακή ασφάλεια, η θέσπιση του οποίου είχε ανακοπεί στο Κογκρέσο από τους Ρεπουμπλικάνους κατόπιν πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Το νομοθέτημα θα επέτρεπε την εγκατάσταση «περισσότερων ανιχνευτικών τεχνολογιών, που θα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του εμπορίου φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών ουσιών», ενώ τα σώματα συνοριακής ασφάλειας θα αυξάνονταν κατά 1.500 άτομα, σύμφωνα πάντα με την προεκλογική σελίδα της Χάρις. Οι Ρεπουμπλικάνοι ωστόσο εμπόδισαν την έγκριση του νέου αυτού πλαισίου, υποστηρίζοντας πως τα προβλεπόμενα σε αυτό μέτρα δεν είναι αρκετά δραστικά.



Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί πως, εάν εκλεγεί, θα προχωρήσει στη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Ρεπουμπλικάνος θέλει να επαναφέρει την αυστηρότερη νομοθεσία περί μετανάστευσης που είχε θεσπίσει κατά την πρώτη του θητεία, επιβάλλοντας για παράδειγμα ταξιδιωτική απαγόρευση σε πολίτες από ορισμένες χώρες όπου η πλειονότητα των πολιτών είναι μουσουλμάνοι, όπως η Συρία, το Ιράν, η Σομαλία και η Υεμένη. Ακόμη, «χιλιάδες στρατιώτες που αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό, θα σταλούν στα αμερικανικά νότια σύνορα», σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του πρώην προέδρου.

Κλίμα

Όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον, η Χάρις σκοπεύει να «διασφαλίσει καθαρή ατμόσφαιρα και νερό για όλους» και να μην επιτρέψει στους ρυπαντές να επιβαρύνουν το περιβάλλον χωρίς επιπτώσεις. Επιπλέον, με εκείνη στον Λευκό Οίκο οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στην Συμφωνία του Παρισίου για το κλίμα. Η Χάρις θέλει επίσης να ενισχύσει τις αντοχές της χώρας απέναντι σε ακραίες καιρικές συνθήκες και κλιματικές καταστροφές, όπως και να χτίσει μία «ακμάζουσα οικονομία βασισμένη στην πράσινη ενέργεια».



Ο Τραμπ αντιθέτως σκοπεύει να ξαναβγάλει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισίου, να διακόψει τις επιδοτήσεις αιολικής ενέργειας και να αυξήσει τις εξορύξεις πετρελαίου στις ΗΠΑ, αλλά και να οδηγήσει τη χώρα στην ενεργειακή ανεξαρτησία. Σύμφωνα με την προεκλογική του ιστοσελίδα «οι Ρεπουμπλικάνοι θα καταστήσουν δυνατή την παραγωγή ενέργειας από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί άμεσα και ο πληθωρισμός».

LGBTQI+ κοινότητα

Πριν από 20 χρόνια ως εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο η Χάρις είχε τελέσει μερικούς από τους πρώτους ομόφυλους γάμους που έγιναν ποτέ στις ΗΠΑ. Τώρα θέλει «να παλέψει για να περάσει το Equality Act, το οποίο θα κατοχυρώσει ένα προστατευτικό νομικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων σε βάρος των LGBTQI+ Αμερικάνων στους τομείς της υγείας, της στέγασης κα της εκπαίδευσης». Η κυβέρνηση Μπάιντεν μάλιστα παρεμπόδισε τη θέσπιση διαφόρων νομοθετημάτων κατά των τρανς ατόμων σε ορισμένες πολιτείες και ανέτρεψε την απαγόρευση του Τραμπ για την ένταξη διεμφυλικών ατόμων στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.



Ο Τραμπ θα επιδιώξει να επαναφέρει την εν λόγω απαγόρευση. Αντιτάσσεται στα δικαιώματα των τρανς ατόμων και σε περίπτωση επανεκλογής του σχεδιάζει να «διακόψει όλα τα [ομοσπονδιακά] προγράμματα που προωθούν την αλλαγή φύλου σε οποιαδήποτε ηλικία». Επιπλέον, θέλει να αποκλείσει τις τρανς γυναίκες από τις γυναικείες αθλητικές κατηγορίες, όπως και να διασφαλίσει με νόμο πως «τα μόνα φύλα που θα αναγνωρίζονται από την αμερικανική κυβέρνηση είναι το ανδρικό και το γυναικείο – και αυτά θα δίνονται σε κάποιον από τη γέννησή του».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.