Βουλή: Άρση ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη - Σφοδρή σύγκρουση με Γεωργιάδη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 224 ψήφους υπέρ, 46 κατά, και 2 παρών. Είχε προηγηθεί σφοδρή σύγκρουση στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλου Πολάκη κατά την συζήτηση της άρσης ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο Υπουργός σε βάρος του.

Περιεχόμενο της μήνυσης είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις του Χανιώτη βουλευτή που στρέφεται κατά του Υπουργού, κατηγορώντας τον χρηματισμό στην υπόθεση νοβάρτις, παρ’ότι η Δικαιοσύνη έχει αρχειοθετήσει την υπόθεση.

«Όλες οι αρχές είπαν στην κοινωνία ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι αθώος. Είπε ότι δεν παίρνω τίποτα πίσω. Τι άλλο πρέπει να κάνω. Να πάω στον Πάπα της Ρώμης; Να πάω στον Πρόεδρο της Αμερικής; Όταν ένας πολιτικός αντίπαλος έχει αθωωθεί δεν μπορείτε να συνεχίσετε να τον σπιλώνετε», δήλωσε από τα έδρανα της πλειοψηφίας ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ στρεφόμενος προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε: «Πείτε μου εσείς που θα ψηφίσετε όχι στην άρση τι άλλο πρέπει να κάνω; Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω για να σταματήσει να με συκοφαντεί; Ποια είναι η αντιπρότασή σας να λέτε όχι; Δεν είστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα Ακρίτα; Εγώ δεν είμαι άνθρωπος τι είμαι ζώο; Τι μου λέτε; Να μην αρθεί η ασυλία του; Να με συκοφαντεί κάθε μέρα και εγώ να μην μπορώ να κάνω τίποτα;».

«Με πολύ μεγάλο σεβασμό στη συναδελφική σχέση μας θέλω να σας παρακαλέσω ούτε τα εσωκομματικά σας να σας επηρεάσουν γιατί είναι υποψήφιος πρόεδρος, αλλά σεβόμενοι τον θεσμικό σας ρόλο να επιτρέψετε να δικαστεί ο κ. Πολάκης και αν το δικαστήριο τον δικαιώσει μεγειά του και χαρά του. Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό πάντως κ. Πρόεδρε. Αν στο τέλος της συνεδρίασης πει συγγνώμη και αναιρέσει θα αποσύρω την μήνυση γιατί για εμένα η μήνυση είναι το έσχατο μέσο». Πρόσθεσε απευθυνόμενος στους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες του κ. Πολάκη, υπογράμμισε: «Αυτά τα 4 χρόνια έγινε έλεγχος στους λογαριασμούς μου, των εταιριών μου,. Η κα Τουλουπάκη φώναξε τους πελάτες έναν - έναν στο γραφείο της. Πήραν καταθέσεις και μετά από 3 χρόνια η Τουλουπάκη δεν βρήκε τίποτα και γι’ αυτό δεν με κάλεσε καν για εξηγήσεις. Ο κ. Πολάκης δεν έχει μεγάλη εξειδίκευση με το δικαστικό μας σύστημα. Λέει δεν είναι αθώωση είναι αρχειοθέτηση. Τώρα οι νομικοί στην αίθουσα λογικά γελούν, η αρχειοθέτηση είναι ανώτερη της αθώωσης. Για να αθωωθείς πρέπει να έχει προηγηθεί δικαστήριο. Να υπάρχει δηλαδή κατηγορία. Έγινε έρευνα και δεν βρέθηκαν αποχρώσεις ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος».

«Ο κ. Γεωργιάδης μου κάνει μήνυση ότι τον συκοφαντώ και τον δυσφημώ επειδή τον αποκαλώ λαδέμπορα, αδιευκρίνιστο και ότι τα πήρε από τη Νοβάρτις. Το κάνει στο έδαφος της αρχειοθέτησής του τον Νοεμβρη του 2022 με την αίσθηση της παντοδυναμίας που νομίζει ότι έχει η ΝΔ, πιστεύοντας ότι μπορούν να πνίξουν όποια φωνή βγάζει στη φόρα ό,τι έκαναν ως κυβέρνηση με τα 15-20 δις των απευθείας αναθέσεων και για τον τρόπο που σπαταλιέται το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα προσπαθήσω να είμαι ψύχραιμος. Δεν παίρνω λέξη πίσω. Ούτε λαδέμπορας ούτε αδιευκρίνιστος ούτε ότι τα πήρε από νοβαρτις και ελπίζω στη δίκη». Τόνισε στην αρχή της τοποθέτησής του ο Παύλος Πολάκης.

«Αυτά που είπα από το 2016 είχα απόλυτο δίκιο. Κάποιοι και τότε έπρεπε να με ακούσουν και δεν με άκουσαν. Εγώ δεν ζητώ καμία συγγνώμη από κανένας που διασπάθισε δημόσιο χρήμα και υπόσχομαι στον ελληνικό λαό ότι μέχρι το τέλος θα συνεχίσω να πολεμώ για να φτιάξουμε μια δίκαιη Ελλάδα. Εγώ θα είμαι στο δικαστήριο», πρόσθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

