Με 11 ενεργά πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να καίνε από χθες ξεκίνησε η σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον επιχειρησιακό μηχανισμό «στα όριά του».

Όπως ανέφερε, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα αδυνατούν είτε να πραγματοποιήσουν υδροληψίες είτε να προχωρήσουν σε ρίψεις νερού εξαιτίας των έντονων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

«Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάς, για να προσθέσει λέγοντας:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφάλειας, τις δασικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα».

Παράλληλα, απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, επισημαίνοντας ότι ακόμη και το παραμικρό περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες.

Ο υπουργός κάλεσε, τέλος, τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112, τονίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Πηγή: skai.gr

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