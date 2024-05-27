Τις Βρυξέλλες επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα 27 Μαΐου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι τελευταίες εξελίξεις στη Γεωργία και τη Βενεζουέλα και η κρίση στη Μέση Ανατολή, για την οποία οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις με τους ομολόγους τους της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.