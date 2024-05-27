Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις Βρυξέλλες ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, μεταξύ άλλων, Μεσανατολικό και πόλεμος στην Ουκρανία

Γεραπετρίτης

Τις Βρυξέλλες επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει σήμερα, Δευτέρα 27 Μαΐου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι τελευταίες εξελίξεις στη Γεωργία και τη Βενεζουέλα και η κρίση στη Μέση Ανατολή, για την οποία οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ θα ανταλλάξουν απόψεις με τους ομολόγους τους της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Βρυξέλλες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark