Τουρκικά ΜΜΕ: 50.000 τουρίστες στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα

50.000 Τούρκοι τουρίστες θα ταξιδέψουν την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα, αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, με αφορμή τις διακοπές για το μπαϊράμι.

Οι διακοπές στην Τουρκία, λόγω έξτρα αργίας που έδωσε ο Ερντογάν, διαρκούν από 15 ως 23 Ιουνίου.

«Εννέα ημέρες αργίας και η Ελλάδα είναι καλύτερη σε υπηρεσίες, αλλά και φθηνότερη» αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα.

Υπέρ της απομάκρυνσης και της φυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου των Κούρδων ο Ερντογάν

«Εδώ είναι τουρκική δημοκρατία, δεν μπορείς να κάνεις πολιτική με καλάσνικοφ, με μολότοφ και βόμβες» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η τρομοκρατία και η πολιτική των πολιτών δεν μπορούν να σταθούν δίπλα-δίπλα. Η τρομοκρατία και η δημοκρατία μπορούν να συνυπάρξουν. Η θεμιτή πολιτική δεν μπορεί να γίνει με το να βάζεις την πλάτη σου σε αυτούς με τα Καλάσνικοφ, τις μολότοφ και τις βόμβες.

Εμείς μέχρι σήμερα δεν έχουμε πει λέξη όταν πρόκειται για νόμιμη πολιτική που δεν πατάει τις κόκκινες γραμμές της δημοκρατίας και των νόμων και δεν βγαίνει εκτός νομιμότητας και έτσι μπορεί ελεύθερα να ασκεί πολιτική. Να μην ενοχληθεί κανείς από την απόφαση της δικαιοσύνης για το Χάκαρι. Η δικαιοσύνη πήρε την απόφασή της μιλώντας για τον νόμο της. Τι έκαναν όμως αυτοί. Αυτοί ξεσήκωσαν το κοινοβούλιο! Μη μας παρεξηγείτε αλλά εδώ είναι το Κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας που λειτουργεί η δημοκρατία».

Ενόχληση στην Τουρκία από την παρουσία των Αμερικανών σε Αλεξανδρούπολη και Κρήτη

«Τα αμερικανικά άρματα μάχης και το αεροπλανοφόρο είναι απειλή και για την Τουρκία»

«Υπάρχουν πληροφορίες πως 1.000 άρματα μάχης που έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη εστάλησαν με διαδοχικές αποστολές σε Ουγγαρία, Ρουμανία και Πολωνία».

EΡΑΪ ΓΚΙΟΥΤΣΛΟΥΕΡ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΣΗ: «Γιατί 18-19 νησιά αλλά και η ηπειρωτική χώρα της Ελλάδας και η Κρήτη είναι υπο την κατάληψη αμερικανικών βάσεων. Είναι η ασπίδα προστασίας για τη Ρωσία. Δείτε εδώ στην Κρήτη παραμένει ένα αεροπλανοφόρο. Δεν έρχεται στο Αιγαίο επειδή είναι μικρός ο χώρος των ελιγμών. Περιμένει όμως εδώ με τα αεροσκάφη σε ετοιμότητα. Στην Αλεξανδρούπολη διαθέτουν ναυτική και στρατιωτική βάση. 1000 άρματα μάχης M1 Abrams μιλάμε για ένα ολόκληρο Σώμα αρμάτων μάχης. Για να καταλάβετε τον Πόλεμο του Κόλπου τον έκαναν με 1.000 άρματα μάχης! Γι' αυτό πάντα λέμε πως αυτό είναι απειλή για τον βορρά και απειλή και για την Τουρκία! Επίσης, αυτό βλέπουμε. Αλλά το βλέπει και η Ρωσία που μέσω της Ελλάδας δημιουργείται μια στρατηγική ασπίδα».

Πηγή: skai.gr

