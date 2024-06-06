Σήμερα Πέμπτη, στις 11:00 το πρωί, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και των εκπροσώπων της SingularLogic, θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών η τελική γενική δοκιμή των συστημάτων για τις Ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024.

Η γενική δοκιμή – πρόβα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από συνεργείο της ΕΡΤ και το υλικό θα διανεμηθεί στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου, περίπου 370 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από τα 27 κράτη – μέλη καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν τους 720 βουλευτές της 10ης νομοθετικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των Ευρωεκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους.

