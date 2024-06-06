Η Ελλάδα φιλοδοξεί σε λίγες ώρες να είναι ένα από νέα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα παραστεί στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των πέντε μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά την περίοδο 2025-2026, η οποία θα διεξαχθεί στις 10:00 (17:00 ώρα Ελλάδος) στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Είναι μια θέση την οποία η Ελλάδα φιλοδοξεί να κρατήσει με σθένος, για να μπορέσει να ενώσει τον Βορρά με τον Νότο, την Ανατολή με τη Δύση, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια φωνή λογικής, μια φωνή του Διεθνούς Δικαίου μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της συνάντησης του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Η χώρα μας είναι ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών και με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα υποστηρίξει την πολυμέρεια, τον διάλογο και τη διπλωματία στη βάση του διεθνούς δικαίου, με στόχο την επίτευξη συνθηκών διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας, ανάπτυξης, προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι οι τρεις ελληνικές λέξεις, διάλογος, διπλωματία, δημοκρατία θα αποτελέσουν την πυξίδα στο ταξίδι της ελληνικής υποψηφιότητας και της ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σε περιβάλλον πολλαπλών παγκόσμιων προκλήσεων, συγκρούσεων και διεθνούς ρευστότητας, οι προτεραιότητες αυτές αφορούν την ειρηνική επίλυση διαφορών, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κανόνων και αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την εφαρμογή της ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, τη θαλάσσια ασφάλεια κ.ά..

Έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσης της Αθήνας σε αυτές τις προτεραιότητες αποτελεί η αλληλεγγύη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και η ενεργή πολιτική της χώρας μας στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να περιορισθεί η ανθρωπιστική κρίση, να προστατευθούν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και να προωθηθεί η ειρήνευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

