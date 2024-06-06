«Από όλα τα μικρά κόμματα που κατεβαίνουν την Κυριακή στις Ευρωεκλογές, εμείς πιστεύω θα είμαστε το μεγαλύτερο», επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας στο «Σήμερα» και στους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ο κ. Λοβέρδος ανέφερε ότι «κάθε μέρα έχουμε προσελεύσεις στα εκλογικά μας κέντρα από ψηφοφόρους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ», τονίζοντας, μάλιστα, ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις ως προς τη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών. «Βέβαια δεν ξερω αν θα συμβεί το ίδιο και με τις ψήφους. Θα φανεί το βράδυ των Ευρωεκλογών».

Μιλώντας στη συνέχεια για την αποχή, τη χαρακτήρισε ως κάτι το ακατάστατο, πράγμα που ίσως να συμφέρει τα μικρότερα κόμματα. «Για να καταλάβετε, έχω ακούσει ανθρώπους που δεν ξέρουν ότι Κυριακή έχουμε εκλογές», συμπλήρωσε.

«Υπάρχει δυσαρέσκεια στη δεύτερη κυβερνητική θητεία, ωστόσο χαώδης παραμένει η διαφορά της ΝΔ με την αντιπολίτευση, ενώ ακόμα πιο χαώδης είναι η διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τους υπόλοιπους αρχηγούς. Ξεκάθαρα υπάρχει πρόβλημα ποιότητας στην πολιτική ζωή του τόπου και αυτό είναι η πεμπτουσία της δικής μας ύπαρξης»

«Προσωπικό ηγετικό πρόβλημα ο Ανδρουλάκης - Αδικεί τον εαυτό του με τις δηλώσεις του ο Κασσελάκης»

Ερωτηθείς για τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ο κ. Λοβέρδος μίλησε για το «προσωπικό ηγετικό πρόβλημα» που αντιμετωπίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Δεν πρόκειται για προσωπική σύγκρουση. Το λένε οι πολίτες, όχι εγώ. Του δίνουν 4% στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών», υπογράμμισε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών», ενώ για τον Στέφανο Κασσελάκη ανέφερε:

«Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην προεκλογική του συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη είχε κάτω φτωχούς ανθρώπους και όμως τους έκανε επίδειξη πλούτου. Αν μη τι άλλο, βρίσκεται σε κατάσταση τσαπατσουλιάς, ειδικά όταν μιλάς για "Αλ Καπόνε" και "Ελλαδέμπορους", αναφερόμενος στους πολιτικούς σου αντιπάλους».

«Ωστόσο», προσέθεσε, «αδικεί τον εαυτό του με τις δηλώσεις και τις πράξεις του. Ζητάς από έναν άνθρωπο 35 χρονών με πολλά έτη στον ιδιωτικό βίο να προσαρμοστεί αμέσως στον περίπλοκο νομικό βίο της Ελλάδας;»

Τέλος, επεσήμανε ότι δεν θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι συζητήσεων με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη ναι.

«Πρέπει να υπάρχει σοβαρή φωνή αντιπολίτευσης. Αυτό σημαίνει να ασκείς κριτική στην κυβέρνηση εκεί που πρέπει, να τη βοηθάς όμως και σε αποφάσεις της που βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Θα ανοίξει τη συζήτηση για συγκρότηση ενός ενιαίου προοδευτικού φορέα, με βάση το πολιτικό κέντρο», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

