Γεραπετρίτης: Συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα. Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Μάρκο Ρούμπιο
