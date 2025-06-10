Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα: Εξετάζονται προληπτικά μέτρα έναντι μονομερών ενεργειών 

Η Τουρκία εξετάζει προληπτικά μέτρα έναντι πιθανών μονομερών βημάτων δήλωσαν πηγές στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τα θαλάσσια πάρκα.
Παράλληλα, σε δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, επικαλούμενη τουρκικές διπλωματικές πηγές, αναφέρει ότι η Τουρκία αξιολογεί προσεκτικά εάν τα Θαλάσσια Πάρκα που αναμένεται να κηρύξει η Ελλάδα στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα επικαλύπτονται με αμφισβητούμενες θαλάσσιες ζώνες, αναφέρει σε δημοσίευμά της
Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ενώ η «Άγκυρα υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών, παραμένει σταθερή στη θέση ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται μονομερείς ενέργειες με το πρόσχημα της οικολογικής προστασίας να καλύπτουν πολιτικά κίνητρα ή να αλλοιώνουν το ευαίσθητο status στο Αιγαίο».
«Η Τουρκία τονίζει ότι οι διεθνείς περιβαλλοντικές νόρμες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με στόχο την υπονόμευση δικαιωμάτων παράκτιων κρατών ή τη διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων σε αμφισβητούμενες περιοχές. Οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ζωνών προστασίας που ενδέχεται να επηρεάσει το καθεστώς αμφισβητούμενων εδαφών θεωρείται απαράδεκτη» σημειώνεται στο ίδιος δημοσίευμα.
Παράλληλα, η τουρκική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι οι τουρκικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να είναι διαφανείς, δίκαιες και συνεργατικές, ιδίως σε ημίκλειστες θάλασσες όπως το Αιγαίο, όπου τα θαλάσσια σύνορα παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Σύντομα οι ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα
Μιλώντας στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς στη Νίκαια, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος τα οποία ανήγγειλε η χώρα του στη Διάσκεψη ‘Οι Ωκεανοί μας’ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2024 θα ανακοινωθούν πριν από το τέλος του μήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι στα εν λόγω θαλάσσια πάρκα θα απαγορευτεί η αλιεία με μηχανότρατα βαθέων υδάτων και θα ληφθούν μέτρα κατά της υπεραλίευσης.
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για το θέμα πέρυσι, το Υπουργείο ανέφερε: «Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα προσπαθεί εδώ και καιρό να εκμεταλλευτεί σχεδόν κάθε πλατφόρμα στο πλαίσιο των προβλημάτων του Αιγαίου. Παρά την πρόσφατη άμβλυνση των σχέσεών μας, φαίνεται ότι η Ελλάδα εκμεταλλεύεται πλέον τα περιβαλλοντικά ζητήματα» .
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.