Τις εργασίες αποκατάστασης στον τρούλο της Αγίας Σοφίας πρόκειται να ξεκινήσει η Τουρκία, σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα επισκευής του κτηρίου ηλικίας 1.486 ετών, σύμφωνα με το Reuters.

Η Αγία Σοφία ήταν ο μεγαλύτερος καθεδρικός ναός στον κόσμο για 900 χρόνια μέχρι την κατάληψη του από τον Οθωμανό Σουλτάνο Μωάμεθ τον Πορθητή το 1453, μετά την οποία κατέστη ένα από τα πιο υψηλά τζαμιά του Ισλάμ για σχεδόν 500 χρόνια.

Το κτήριο είχε γίνει μουσείο πριν από περισσότερα από 70 χρόνια, αλλά μετατράπηκε ξανά σε τζαμί από τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν το 2020.

Tarihe sahip çıkıyoruz, Ayasofya’yı geleceğe taşıyoruz! 🕌



1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde, ibadete ara vermeden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, kalan bölümleri ise dikkatle yürütüyoruz.



Bu süreçte,… pic.twitter.com/YIcwaN2eW6 — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 14, 2025

Η διαδικασία θα είναι δύσκολη και «θα ανοίξει μια σημαντική σελίδα στο βιβλίο της Αγίας Σοφίας», δήλωσε ο Asnu Bilban Yalcin, ιστορικός τέχνης του Βυζαντίου, προσθέτοντας ότι η αποκατάσταση άλλων τμημάτων της έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια.

«Είναι πραγματικά μια δομή γεμάτη εκπλήξεις γιατί μερικές φορές τα πράγματα εξελίσσονται με τρόπο που δεν περιμένουμε. Δηλαδή, το σχεδιάζεις και το σχεδιάζεις, αλλά όταν το υλοποιείς, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά», είπε στο Reuters έξω από την Αγία Σοφία.

Ο θόλος θα καλυφθεί πρώτα για να προστατευτεί κατά τη διαδικασία επισκευής, είπε ο Ahmet Gulec, ειδικός σε θέματα συντήρησης και επισκευής πολιτιστικών αγαθών, προσθέτοντας ότι το υπάρχον κάλυμμα μολύβδου θα αφαιρεθεί στη συνέχεια για να συνεχιστεί το έργο αποκατάστασης και ενίσχυσης.

Το έργο ενίσχυσης θα επικεντρωθεί σε ασθενή δομικά σημεία που προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια προσομοιώσεων ενός μεγάλου σεισμού, σε μια χώρα που διασχίζεται από ρήγματα.

Τα πραγματικά δομικά προβλήματα θα γίνουν πιο εμφανή όταν σηκωθεί το μολύβδινο κάλυμμα, δήλωσε ο Hasan Firat Diker, καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Fatih Sultan Mehmet Vakif.

Η Αγία Σοφία αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή για πιστούς και επισκέπτες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία επισκευής πιο δύσκολη, δήλωσε ο Gulec, ο ειδικός σε θέματα συντήρησης και επισκευής πολιτιστικών αγαθών.

Οι εμπειρογνώμονες δεν προσδιόρισαν ημερομηνία για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του τρούλου, λόγω πιθανών οπισθοδρομήσεων λόγω καιρικών συνθηκών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών.

Πηγή: skai.gr

