"Η υποκρισία έχει τα όρια της: Δηλώνουν τον σεβασμό τους στις ανεξάρτητες αρχές και τη Δικαιοσύνη, μόνο όταν δεν τους ελέγχουν" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης



Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews τόνισε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι «η ελληνική κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τον θεσμό, τους εισαγγελείς που υπηρετούν και θέλει να τους παρέχει τα μέσα για να μπορούν αποτελεσματικά να συλλειτουργούν με την ελληνική Δικαιοσύνη».

Καλό είναι ο κ. Μπούγας *να ενημερώσει για αυτές του τις απόψεις και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αναλάβει εργολαβικά να επιτίθενται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα*. Πρώτα, όμως, να ενημερώσει *τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο που δυστυχώς φοβόμαστε πως θα του πει ότι είναι εκτός γραμμής*, καθώς εκείνος πρώτος έσυρε τον χορό των επιθέσεων κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σημαντική και η δήλωση του για «υποχρεωτική αναστολή της κομματικής ιδιότητας» της κυρίας Σεμερτζίδου. Στο Μαξίμου ακούει κανείς;

Η υποκρισία έχει τα όρια της: *Δηλώνουν τον σεβασμό τους στις ανεξάρτητες αρχές και τη Δικαιοσύνη, μόνο όταν δεν τους ελέγχουν*.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.