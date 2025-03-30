Τουρκία: 9 μέρες Μπαϊράμι στη σκιά των διαδηλώσεων

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Στο μήνυμα του σήμερα ο τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε ειρήνη, ευημερία, αδελφοσύνη «για τη χώρα μας, το έθνος μας, τον ισλαμικό κόσμο και όλη την ανθρωπότητα». Σε προηγούμενο μήνυμα του όμως προειδοποίησε το ΡΚΚ, ότι το τουρκικό κράτος δεν έχει απεριόριστο χρόνο ή υπομονή και ότι «η τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να αυτοδιαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα».

Ο αυστηρός τόνος του μηνύματος δεν μπορεί να κρύψει τον εκνευρισμό της τουρκικής ηγεσίας για τις αρνητικές για την ίδια εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με την σύλληψη, καταδίκη για διαφθορά και απομάκρυνση από τα καθήκοντα του, του δημοφιλούς δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και την φυλάκιση του μαζί με άλλους δημάρχους και συνεργάτες του στις φυλακές της Σηλυβρίας.Η σύλληψη του Ιμάμογλου κόστισε κάπου 27 δις δολάρια στην οικονομία για να στηριχτεί η καταρρέουσα τουρκική λίρα και ανέδειξε τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ, σε έναν ισχυρό πολιτικό αντίπαλο που κατέβασε την κοινωνία, κυρίως τους νέους στους δρόμους ενάντια στη αστυνομική βία, ζητώντας δημοκρατία, δικαιοσύνη και ελευθερία για τον δήμαρχο.2.200.000 δηλωτές υπέρ του ΙμάμογλουΧθες στην τελευταία συγκέντρωση πριν την αργία, όπου κατά τον Οζγκιούρ Οζέλ συμμετείχαν 2.200.000 πολίτες, η αξιωματική αντιπολίτευση έδειξε αποφασισμένη να μετατρέψει τη λαϊκή διαμαρτυρία για την φυλάκιση του Ιμάμογλου, σε σταθερό πολιτικό κίνημα.Στο μεταξύ υπάρχει πυκνό παρασκήνιο γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία. Σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, η φυλάκιση Ιμάμογλου φαίνεται ότι ήταν μέρος ενός αρχικού κυβερνητικού σχεδίου να διοριστεί διαχειριστής στον δήμο της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια να διοριστεί ένας δεύτερος διαχειριστής στο ΡΛΚ, καθιστώντας έτσι τις επόμενες εκλογές, εκλογές χωρίς αντίπαλο. Όμως η μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση, η δυναμική στάση του Οζγκιούρ Οζέλ, οι πολιτικές και οι οικονομικές επιπτώσεις ανάγκασαν την τουρκική ηγεσία να κάνει πίσω.Έτσι εξηγείται και το ότι ο Ιμάμογλου δεν κατηγορήθηκε για τρομοκρατία και έτσι δεν διορίστηκε διαχειριστής στο δήμο παρά προσωρινός αντικαταστάτης του. Επίσης, η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην απαγόρευση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα νίκη της αντιπολίτευσης. Ο τούρκος πρόεδρος μπορεί να ηττήθηκε αυτή τη φορά, αλλά μπορεί να επανέλθει δριμύτερος όπως έχει κάνει και άλλοτε στο παρελθόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.