OΠΕΚΕΠΕ: Δειγματοληπτικός έλεγχος του 2020 «είχε δείξει» κόλπο με βοσκοτόπια

Κάθε μέρα αποκαλύπτονται νέες λεπτομέρειες, γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ειδικότερα για το πώς λειτουργούσαν όσοι λυμαίνονταν - ως φαίνεται - τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Οι εμπλεκόμενοι, όπως διαπιστώνεται, δε δίσταζαν να δηλώνουν δημόσιες εκτάσεις για δικές τους, να τις ορίζουν ως βοσκοτόπια και να εισπράττουν τα υπέρογκα ποσά.

Κεντρικά συμπεράσματα έχουν αποτυπωθεί σε ένα πόρισμα ελέγχου που είχε γίνει ήδη από το 2020 όταν και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κος Βάρας, είχε συγκροτήσει μια ολιγομελή ομάδα στην οποία ανέθεσε να κάνει έναν δειγματοληπτικό έλεγχο σε 99 ΑΦΜ, προκειμένου να εξακριβώσει, όπως ανέφερε ο ίδιος στην κατάθεσή του, το εάν ευσταθούν οι καταγγελίες για κατασπατάληση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν η κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία έχει υπογράψει και το τελικό πόρισμα, τον Σεπτέμβριο του 2020.

Στο εν λόγω πόρισμα, έχει αποτυπωθεί με αρκετή λεπτομέρεια ο τρόπος που γινόταν αυτή η απάτη σε βάρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Βασικό εύρημα της έρευνας είναι ότι η είσπραξη των επιδοτήσεων γινόταν με πλαστά, εικονικά ενοικιαστήρια- συμβόλαια και υπάρχει μια σειρά από παραδείγματα.

Ενδεικτικά, ένας παραγωγός φαίνεται να ζητά, τη μια χρονιά, επιδότηση για ένα βοσκοτόπι που είχε μισθώσει από τον Χ ιδιοκτήτη και την επόμενη χρονιά το ίδιο βοσκοτόπι εμφανιζόταν να ανήκει σε έναν άλλο ιδιοκτήτη.

Το παραπάνω μάλιστα, χαρακτηρίστηκε από την κυρία Τυχεροπούλου ως «ιδιοκτησίες α λα καρτ».

Επίσης, ένδειξη εικονικότητας είναι ότι τα ενοικιαστήρια συμβόλαια για τους βοσκότοπους ήταν με ελάχιστα ή μηδενικά μισθώματα.

Επί παραδείγματι, 410 στρέμματα πιστώθηκαν αντί 60 ευρώ για δύο χρόνια, δηλαδή για 0,95 ευρώ ανά στρέμμα.

Εν... λευκώ (χαρτί)

Αξίζει να σημειωθεί πως, απευθυνόμενη τότε στον κο Βάρα, η κα Τυχεροπούλου ανέφερε ότι η διαδικασία ελέγχου που ακολουθείται είναι τυποποιημένη και δεν αναδεικνύει τις περιπτώσεις απάτης.

Μάλιστα τονίζει ότι στο ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιούνταν μέχρι και πρότινος, αρκούσε να σκαναριστεί ένα έγγραφο το οποίο δεν ήταν λευκό!.

Αν δεν ήταν λευκό, μπορούσε το σύστημα να το αξιολογήσει είτε ως συμβόλαιο ενοικίασης ή οτιδήποτε άλλο.

Επισημαίνει ακόμη ότι οι διαδικασίες ελέγχου ήταν γνωστές στους υποβάλλοντες τις αιτήσεις και άρα από τη στιγμή που ήταν γνωστές οι διαδικασίες ελέγχου, ήταν γνωστά και τα τρικ με τα οποία μπορούσαν να τους αποφύγουν.

Συνολικά από τα 99 φήμη που ελέγχθηκαν, οι βοσκότοποι που εμφανίζονται ως ιδιόκτητοι, στην πλειονότητα τους ήταν δημόσιοι.

Καταλήγει, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι παραγωγοί γνωρίζουν με απόλυτη ακρίβεια τις συντεταγμένες των εκτάσεων, πράγμα που παραπέμπει στο ότι υπάρχει βοήθεια από τους χειριστές της τεχνητής λύσης, δηλαδή από τον ίδιο τον οργανισμό ή την εταιρεία με την οποία ήταν συμβεβλημένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να διαχειρίζεται αυτές τις αιτήσεις.

Όταν ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κος Βάρας, παρέλαβε το συγκεκριμένο πόρισμα, άλλαξε με εγκύκλιο τη διαδικασία ελέγχου, υποχρεώθηκε σε παραίτηση και όταν παραιτήθηκε ο καινούργιος Πρόεδρος άλλαξε προς το δικαιότερο την εγκύκλιο, όπως ίσχυε πριν.

