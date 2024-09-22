Mε ομιλία στην Σύνοδο Κορυφής για το Μέλλον, συναντήσεις με εβραϊκές οργανώσεις και Άραβες ηγέτες ξεκινάει η πρώτη μέρα του προγράμματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής για το Μέλλον το διάστημα 13.00-13.30 (ώρες Νέας Υόρκης – 22:00-22:30 ώρες Ελλάδας), στην Αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον γίνεται με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες και αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του ΟΗΕ να αντιμετωπίσει κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική αστάθεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και οι απειλές για την παγκόσμια ειρήνη και να μεταρρυθμίσει το διεθνές σύστημα ώστε να είναι έτοιμο για το μέλλον.

Η σύνοδος βασίζεται στη Διακήρυξη του ΟΗΕ το 2020 για τα 75 χρόνια του διεθνούς οργανισμού και αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας.

Η Ελλάδα αναμένεται να υποστηρίξει το Σύμφωνο για το Μέλλον στα Ηνωμένα Έθνη, που επικεντρώνεται στην ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία και την παγκόσμια διακυβέρνηση, επαναβεβαιώνοντας τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το μεσημέρι (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εβραϊκές οργανώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Εβραϊκού Κογκρέσου Ρόναλντ Λόντερ.

Αργότερα ο πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ σεΐχη Σαμπάχ Αλ Χαλίντ Αλ Σαμπάχ στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας του εμιράτου στη Νέα Υόρκη, με σκοπό την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, των οικονομικών σχέσεων και των επενδύσεων σε διμερές επίπεδο.

O σεΐχης του Κουβέιτ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακυβέρνηση, τη διπλωματία και τη συνολική κατεύθυνση της χώρας.

Υπάρχει ενδιαφέρον για αύξηση των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών, ιδιαίτερα στον τομέα των ακινήτων, της ενέργειας των υποδομών και του τουρισμού. Το Κουβέιτ έχει επενδύσει σε ελληνικά ακίνητα και τουριστικά έργα, ενώ ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν σε διάφορα έργα στο εμιράτο.

Η Ελλάδα δεν είναι σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, είναι πάντως εισαγωγέας κουβεϊτιανού πετρελαίου. Οι δύο χώρες έχουν εξερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Κουβέιτ αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις λόγω των διακυμάνσεων των τιμών του πετρελαίου, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα από το πετρέλαιο.

