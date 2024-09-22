Του Αντώνη Αντζολέτου

Στην Κεντρική Επιτροπή οι ψηφοφορίες έγιναν, οι διαφορές φάνηκαν, το χάσμα επιβεβαιώθηκε. Ο δρόμος μέχρι το συνέδριο δεν είναι στρωμένος με «ροδοπέταλα» και θυμίζοντας φοιτητικές εκλογές δεν συμφώνησαν ούτε με το αποτέλεσμα. Οι «87» επικράτησαν για μια ακόμα φορά στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο με την πλευρά Κασσελάκη, όμως να ανανεώνει το ραντεβού επιμένοντας πως η βάση είναι με το μέρος της. Είναι η πρώτη φορά που ακούστηκαν συνθήματα διαμαρτυρίας από μέλη της για μια απόφαση. «Η βάση μπορεί να φέρει την ανατροπή», φώναζαν με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές θέλοντας να δείξουν πως η νέα πλειοψηφία δεν θα κρατά τα «σκήπτρα» για πολύ. Τα σημάδια δεν είναι καλά για το τι θα ακολουθήσει με ένα συνεχές «αντάρτικο» και μια εκτός ορίων αντιπαράθεση να λαμβάνει χώρα.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Σπίρτζη, που κατέθεσε την πρόταση για το πόθεν έσχες που πλειοψήφησε οριακά (87-84), η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύει τις 30 υπογραφές των στελεχών που στηρίζουν τον κάθε υποψήφιο. Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει πως το σώμα αποφάσισε ότι είναι προϋπόθεση και χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη «να αποδείξουμε στην πράξη και όχι στα λόγια ότι ούτε το κόμμα μας ούτε τα στελέχη μας έχουν να κρύψουν οτιδήποτε, μετά την τραυματική εικόνα των αναφορών και των υπονοουμένων για ”μαύρα” ταμεία και διαρροών στοχοποίησης συντρόφων». O Παυσανίας Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖA ανέφερε ότι δεν έχει κατατεθεί ως προϋπόθεση υποψηφιότητας το πόθεν έσχες, αλλά ψηφίστηκε για να συνοδεύει την κατάθεση υποψηφιότητας. Για αγωνιώδη προσπάθεια κάποιων να κρατηθούν στις καρέκλες τους και να θέσουν σε ομηρία τον πρόεδρο που θα εκλέξει η κοινωνία έκανε λόγο η Νίνα Κασιμάτη επισημαίνοντας πως «το συνέδριο θα αποφασίσει, τα πάντα, σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Κασσελάκης πληροί τις προϋποθέσεις».

Τα στελέχη της νέας πλειοψηφία κινήθηκαν στρατηγικά. Επέλεξαν να ρίξουν τους τόνους στην Πολιτική Γραμματεία της Πέμπτης σε σχέση με τα κριτήρια και να επαναφέρουν την πρόταση για το «πόθεν έσχες» πιάνοντας τους εσωκομματικούς τους αντιπάλους ουσιαστικά στον ύπνο. Πραγματοποίησαν δυο μαραθώνιες συνεδριάσεις την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ. Σημαίνει αυτό «μπλοκάρισμα» της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη; Όχι τονίζουν στελέχη του ρεύματος μιλώντας για ένα αυτονόητο κριτήριο. Είναι γεγονός πως η προεκλογική περίοδος παίρνει μια άλλη διάσταση, καθώς και θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια αναμένεται να κυριαρχήσουν.

Το κλίμα είναι πολεμικό, αφού και η επίσπευση των διαδικασιών της ψηφοφορίας δεν υπερψηφίστηκε με τους «87» να επικρατούν με άνετη διαφορά. Πέρασε η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας για συνέδριο 1-3 Νοεμβρίου και εκλογές 24 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. Η πρόταση αυτή έλαβε 112 ψήφους, ενώ του Στέφανου Κασσελάκη για επίσπευση των διαδικασιών 62. Η πρόταση του Παύλου Πολάκη που ήταν παρόμοια με του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 9 ψήφους και υπήρξαν και 2 λευκά. Υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου η οποία αφορούσε την καταδίκη όλων των προσβλητικών και τοξικών αναφορών εις βάρος της προσωπικότητας στελεχών και μελών του κόμματος και μάλιστα για συλλογικές αποφάσεις των οργάνων. Είναι μια πρόταση στην οποία έδωσε πολύ μεγάλο βάρος η πλευρά της νέας πλειοψηφίας, φωτογραφίζοντας όσα έχουν ειπωθεί για «κουκουλοφόρους» από τον πρώην πρόεδρο.

Οι τρεις πόλοι

Στο «παιχνίδι», όπως φάνηκε στην Κεντρική Επιτροπή, μπαίνει δυνατά ο Σωκράτης Φάμελλος. Η εβδομάδα που έρχεται θα έχει εξελίξεις, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην πρόεδρος της Κ.Ο. είναι κοντά στο να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του και στη συνέχεια να υποστηριχθεί από τη νέα πλειοψηφία. «Απαράδεκτους» χαρακτήρισε ο κ. Φάμελλος τους χαρακτηρισμούς των «κουκουλοφόρων» και της «εκτροπής», ενώ κατηγόρησε τον Στέφανο Κασσελάκη για πολιτικές παλινωδίες, προσωπική υπερπροβολή που οδήγησαν τον ΣΥΡΙΖΑ στην συρρίκνωση και την κοινωνική απαξίωση. Η επίθεση κορυφώνεται και το timing που επέλεξε ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαίο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε την ημέρα της συνεδρίασης του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου να βρεθεί στην Άρτα προκαλώντας την απορία της Όλγας Γεροβασίλη. Ο Παύλος Πολάκης δηλώνει δυναμικό παρών στην κούρσα και αφού διαφώνησε με το χρονοδιάγραμμα που ψηφίστηκε υποσχέθηκε πως θα «οργώσει όλη τη χώρα» προκειμένου να φέρει το μήνυμα ενός προγραμματικού λόγου για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και εκπλήξεις στην κούρσα διαδοχής, ωστόσο οι τρεις πόλοι αναμένεται να συγκρουστούν σφοδρά το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για διαφορετικές «σχολές» μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ με τον δεύτερο γύρο να κρίνει τα πάντα αναλόγως τις συμμαχίες που θα συγκροτηθούν. Σε ένα κοινό «αντιμητσοτακικό» κοινό απευθύνονται ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Παύλο Πολάκη, επαναπατρισμό παλαιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν οι 87, προκειμένου να ανακατέψουν σημαντικά την «τράπουλα» και να αλλάξουν την εικόνα του περασμένου Σεπτεμβρίου.

