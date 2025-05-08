Χατζηδάκης: Στη ΔΕΘ θα δοθεί έμφαση στη μείωση των φόρων - Παρεμβάσεις για επιτάχυνση και αυστηροποίηση των διαδικασιών στα ΑΕΙ

Για το πανεπιστημιακό άσυλο και τα επεισόδια που γίνονται στα Πανεπιστήμια μίλησε στο ΕΡΤΝews o αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας ότι «ο νόμος για τα Πανεπιστήμια δεν έχει εφαρμοστεί στην ολότητά του». Παράλληλα, όπως τόνισε «πρέπει να έχουν συνέπειες οι πρυτανικές Αρχές που δεν εφαρμόζουν το νόμο». Παράλληλα μιλώντας για τις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είπε ότι «θα δοθεί έμφαση στη μείωση των φόρων», που θα είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που γίνεται εδώ και έξι χρόνια.

Όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης «μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις» τόσο λόγο του ισχύοντος νόμου όσο και των παρεμβάσεων της αστυνομίας.

Όπως δήλωσε, το γεγονός ότι «ο νόμος για τα Πανεπιστήμια δεν έχει εφαρμοστεί στην ολότητά του, πράγματι αφήνει κάποιες γκρίζες περιοχές». Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης «υπάρχει απόλυτη αποφασιστικότητα το ζήτημα να αντιμετωπιστεί».

Σχολιάζοντας τα πρόσφατα επεισόδια στη Νομική Σχολή και στην Πολυτεχνειούπολη δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει στις ευθύνες της και να κάνει αποφασιστικά βήματα παρακάτω. «Χρειάζεται αξιοποίηση των πιο σύγχρονων εργαλείων για να υπάρχει έλεγχος -με σεβασμό τα προσωπικά δικαιώματα- για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής», πρόσθεσε μη θέλοντας να αποκαλύψει την εξειδίκευση των μέτρων.

Παράλληλα έθεσε και θέμα ευθυνών λέγοντας ότι όποιος κάνει ζημιά στη δημόσια περιουσία πρέπει να πληρώνει κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στην ευθύνη των πρυτανικών αρχών και άλλων που έχουν την ευθύνη της διοίκησης μέσα στο Πανεπιστήμιο.

«Αυτοί που δεν ανταποκρίνονται κατά την άποψή μου, πρέπει να έχουν συνέπειες, διότι οι νόμοι δεν είναι απλώς για να τους διαβάζουμε. Οι νόμοι είναι για να εφαρμόζονται. Αν κάποιος δεν θέλει να είναι πρύτανης, διότι δεν του αρέσει κάποιος νόμος του κράτους, της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν είναι υποχρεωμένος να είναι πρύτανης».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι «θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών και αυστηροποίηση, για πιο ουσιαστικά αποτελέσματα».

Mιλώντας για την τραγωδία των Τεμπών , τη στάση της κυβέρνησης έναντι του κ. Καραμανλή, αλλά και την πρόσφατη δήλωση του κ. Δένδια ότι πρέπει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Όλοι το έχουμε επισημάνει αυτό και ο πρωθυπουργός το έχει επισημάνει» προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε να είμαστε ανόητοι πολιτικά αν θέλαμε να καλύψουμε κάτι σε αυτή την υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

