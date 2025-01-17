Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο περιθώριο της συνάντησης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βερολίνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι επόμενες ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κύκλου.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε ένα περιβάλλον απότομων γεωπολιτικών αλλαγών.

Πηγή: skai.gr

