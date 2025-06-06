Αυτόματα θα ενημερώνονται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ οι μεταβολές των στοιχείων των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1078/2025).

Ειδικότερα, με την διεύρυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), τα σχετικά δεδομένα αντλούνται απευθείας από το ΓΕΜΗ και καταχωρίζονται αυτόματα. Οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ δεν απαιτείται πλέον να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, για μεταβολές που αφορούν σε:

* Κεφάλαιο

* Κατάσταση του Νομικού Προσώπου

* Λήξη Διάρκειας

* Επωνυμία

Ήδη, μέσω της διαλειτουργικότητας από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν ολοκληρωθεί αυτοματοποιημένα πάνω από 113.000 μεταβολές εργασιών Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ). Η διεύρυνση της διαλειτουργικότητας σε ΕΠΕ και ΙΚΕ αναμένεται να αναβαθμίσει περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και να μειώσει το διοικητικό κόστος, καθώς υπολογίζεται ότι θα αυτοματοποιηθεί η ενημέρωση περισσοτέρων των 100.000 μεταβολών ετησίως.

Ειδοποίηση επιτυχούς καταχώρησης

Την επόμενη ημέρα της καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, το νομικό πρόσωπο ενημερώνεται σχετικά με την επιτυχή ή μη καταχώριση του συνόλου ή μέρους των μεταβολών του με μήνυμα που λαμβάνει μέσω:

- της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή «Μητρώο και Επικοινωνία» > «Τα Μηνύματα μου»

- της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp > «Τα Μηνύματα μου»

Επιπλέον, σχετική ειδοποίηση (email) αποστέλλεται και στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αδυναμία αυτόματης ενημέρωσης

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτόματης ενημέρωσης του Φορολογικού Μητρώου, το νομικό πρόσωπο ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ότι πρέπει να υποβάλει δήλωση μεταβολής εργασιών από την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:

Νέο Αίτημα > Φορολογία > Για μένα (ή Εκπροσωπώ άλλον Φορολογούμενο) > Θεματική Ομάδα: Μητρώο > Διαδικασία: Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE.

O Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η διαρκής αναβάθμιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αποτελεί το αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας μας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Συνεχίζουμε πάντα στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για όλους».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

