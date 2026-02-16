Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ενόψει των αυριανών συνομιλιών στη Γενεύη και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε την αλληλεγγύη της Ελλάδας με την Ουκρανία και τη συνεπή υποστήριξη των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

FM George Gerapetritis held a phone conversation with #Ukraine FM @andrii_sybiha, ahead of tomorrow’s talks in Geneva & next week’s #EU Foreign Affairs Council. FM Gerapetritis underlined #Greece’s solidarity w/ Ukraine & consistent support for efforts to end the war. pic.twitter.com/gh4SE2b4hO — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 16, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.