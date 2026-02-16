Τριμερής με ΗΠΑ και Ουκρανία: Την Τρίτη το πρωί στη Γενεύη η ρωσική αντιπροσωπεία

Τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο θα φτάσει στη Γενεύη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ρωσική αποστολή θα συμμετάσχει στις συνομιλίες και την επομένη το βράδυ, θα αναχωρήσει για τη Μόσχα.

«Φτάνουν στις πέντε ή έξι το πρωί και φεύγουν την Τετάρτη το βράδυ. Έτσι είναι το πρόγραμμα προς το παρόν, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν και να αλλάξουν», δήλωσε κυβερνητική πηγή στο πρακτορείο TASS.

Πηγή: skai.gr

