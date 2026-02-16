Λογαριασμός
Τριμερής με ΗΠΑ και Ουκρανία: Την Τρίτη το πρωί στη Γενεύη η ρωσική αντιπροσωπεία

Η ρωσική αποστολή θα φτάσει στις 5 ή 6 το πρωί και θα αναχωρήσει το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσε κυβερνητική πηγή στο πρακτορείο TASS

Τριμερής

Τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο θα φτάσει στη Γενεύη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, όπως ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ρωσική αποστολή θα συμμετάσχει στις συνομιλίες και την επομένη το βράδυ, θα αναχωρήσει για τη Μόσχα.

«Φτάνουν στις πέντε ή έξι το πρωί και φεύγουν την Τετάρτη το βράδυ. Έτσι είναι το πρόγραμμα προς το παρόν, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν και να αλλάξουν», δήλωσε κυβερνητική πηγή στο πρακτορείο TASS

