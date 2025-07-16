Τηλεφωνική επικοινωνία με την Αντιπρόεδρο Παγκόσμιας Εξερεύνησης της Chevron, Liz Schwarze είχε το απόγευμα της Τρίτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο τέθηκαν στο επίκεντρο τα επόμενα βήματα και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα αναφορικά με τις προοπτικές εξερεύνησης της Chevron, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος της εταιρείας να πραγματοποιήσει έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.