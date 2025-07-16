Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Παπασταύρου με τη Chevron - Στο επίκεντρο το χρονοδιάγραμμα των ερευνών

Η επικοινωνία αφορούσε τα επόμενα βήματα και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα αναφορικά με τις προοπτικές εξερεύνησης της Chevron για υδρογονάνθρακες

Σταύρος Παπασταύρου

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Αντιπρόεδρο Παγκόσμιας Εξερεύνησης της Chevron, Liz Schwarze είχε το απόγευμα της Τρίτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο τέθηκαν στο επίκεντρο τα επόμενα βήματα και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα αναφορικά με τις προοπτικές εξερεύνησης της Chevron, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος της εταιρείας να πραγματοποιήσει έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

