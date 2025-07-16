Χατζηδάκης: Με τις μεταρρυθμίσεις κερδίσαμε, με τις μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσουμε

«"Η χώρα πηγαίνει σε τελείως λάθος κατεύθυνση, οι Έλληνες ζούσαν παλιά καλύτερα". Αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερο από ορισμένους σχολιαστές στο διαδίκτυο ή στα μέσα ενημέρωσης. Καμιά φορά μάλιστα παρουσιάζοντας και στοιχεία είτε επιλεκτικά είτε και διαστρεβλωμένα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Linkedin ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης στη συνέχεια σημειώνει: «Προφανώς η χώρα έχει μια σειρά προβλήματα. Προφανώς, η διεθνής πληθωριστική κρίση επηρέασε και επηρεάζει αρνητικά τα ελληνικά νοικοκυριά» και απαντάει σε μία σειρά από ερωτήματα: «Ωστόσο, ας απαντήσουμε σε μερικά ερωτήματα:

Ζούσαν άραγε καλύτερα οι Έλληνες, πριν από 10 χρόνια, όταν η Ελλάδα έφτασε στα πρόθυρα της εξόδου από την Ευρωζώνη;

Ήταν μήπως καλύτερα τα πράγματα το 2019, όταν οι επενδύσεις στην Ελλάδα φυτοζωούσαν και η Ελλάδα αντί να συγκλίνει, απέκλινε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

Είναι ανακριβές ότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 64% μεταξύ 2019-2024; Κι ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Είναι μικρότερο ποσοστό στην ανεργία το 7,9%, το σημερινό δηλαδή ποσοστό, ή το 18%, το ποσοστό δηλαδή του 2019; Είναι μικρό πράγμα σε μια χώρα 10,5 εκατ., όπως η Ελλάδα, να έχουν δημιουργηθεί περισσότερο από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας;

Είναι αλήθεια ή όχι ότι ο κατώτατος και ο μέσος μισθός αυξήθηκαν παραπάνω από τον πληθωρισμό; Ο κατώτατος είχε μια αύξηση 35% και ο μέσος μισθός 28%, όταν ο πληθωρισμός από το 2019 μέχρι σήμερα είναι 19,2%!

Είναι αλήθεια ή όχι ότι μειώθηκαν 72 διαφορετικοί φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,4 μονάδες; Κι ότι έτσι φτάσαμε, μετά από πολύ καιρό, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Επίσης, αν κάποιος πιστεύει το αντίθετο, θα τον παρακαλούσα να μας πει έστω έναν φόρο που αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα.

Είναι ή δεν είναι απόδειξη της σύγκλισης με τις πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ, έχει αυξηθεί κατά 11%; Δεν είναι επιτυχία άραγε ότι ανεβήκαμε από το 62% το 2020 του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο 70%;

Πώς γίνεται, επίσης, κάποιος να καταναλώνει περισσότερο, να αποταμιεύει περισσότερο, να μειώνει τα χρέη του, αν δεν έχει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του; Διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι: Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε, μεταξύ 2019 και 2024, κατά 20%. Οι καταθέσεις από τα 137 δισ. ευρώ έφτασαν τα 200 δισ. ευρώ, με τα τρία πέμπτα της αύξησης να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Ενώ παράλληλα το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 109,7% σε 94,1%.

Και ακόμα: έχουν συνωμοτήσει υπέρ της κυβέρνησης όλοι οι διεθνείς αναλυτές, οι οποίοι αναφέρονται εγκωμιαστικά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια;».

Όπως λέει ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης «σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Είμαστε, άλλωστε, μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εννοείται πως οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια, χωρίς αυταρέσκεια και χωρίς αλαζονεία, αλλά και χωρίς να δεχόμαστε κάθε ισοπεδωτική και λαϊκίστικη κριτική.

Εννοείται επίσης ότι στην προσπάθεια για μια καλύτερη Ελλάδα δεν πρέπει να φοβηθούμε τις μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να φοβηθούμε τις μάχες. Διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να πετύχουμε και νίκες! Το να προχωρείς τις μεταρρυθμίσεις δεν είναι μόνο δεοντολογικά ορθό, είναι και πολιτικά επικερδές. Η αδράνεια θα ζημίωνε τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και ακόμη περισσότερο τη χώρα.

Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε μια σειρά πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι οι μειώσεις άμεσων φόρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, η νέα στρατηγική για τις εξαγωγές, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ΑΠΕ, η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις κατά 25%.

Αυτή είναι μια πολιτική κοινής λογικής που μπορεί να κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή. Και να δώσει το περιθώριο για μια πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική. Απέναντί μας συνεχίζουμε να έχουμε εκείνους που μιλούν με λεφτόδεντρα. Υπάρχει άραγε κάποιος σήμερα στην Ελλάδα, που δοκιμάστηκε τόσο έντονα από μια δεκαετή οικονομική κρίση, που να μη θεωρεί ότι τα λεφτόδεντρα είναι κατάρα για το έθνος; Με τις μεταρρυθμίσεις κερδίσαμε ως λαός και ως παράταξη, με τις μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσουμε!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

