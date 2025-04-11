Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας των δύο ηγετών βρέθηκε το ταξίδι του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον και η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Νετανιάχου_Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχαν τηλεφωνική επικοινωνία στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε το ταξίδι του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Κυριάκος Μητσοτάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark