Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχαν τηλεφωνική επικοινωνία στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε το ταξίδι του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke today with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, and updated him on his diplomatic visit to Washington.



The two leaders discussed the regional state of affairs and steps to strengthen cooperation between Israel and Greece. April 11, 2025

Πηγή: skai.gr

