Διάλογος διαφωνούντων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας

Ισραήλ και Τουρκία άρχισαν να συνομιλούν, προκειμένου να συστήσουν από κοινού έναν μηχανισμό συντονισμού των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Συρία. Μετά από πρόσφατες δημοσιογραφικές διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση της κατ’ ιδίαν συνάντησης στον Λευκό Οίκο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ με χθεσινοβραδινή επίσημη ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι ανώτατοι Ισραηλινοί και Τούρκοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν προχθές, Τετάρτη 9/4, στο Αζερμπαϊτζάν την πρώτη τους συνάντηση. Επισήμως, η πρωτοβουλία αυτής της εξέλιξης προήλθε από τον Αζέρο Πρόεδρο Ιλχάμ Αλίγιεβ, ωστόσο θεωρείται προφανές ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική ενθάρρυνση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και παρουσία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, προσφέρθηκε να μεσολαβήσει, προκειμένου Τουρκία και Ισραήλ να διευθετήσουν τις διαφωνίες τους ως προς το εύρος και την ποιότητα της επιρροής τους στη νέα συριακή πολιτική και στρατιωτική πραγματικότητα.

Τι επιδιώκει η κάθε πλευρά

Σύμφωνα με τα ισραηλινά κρατικά μέσα, η πρώτη τουρκο-ισραηλινή επαφή ήταν διερευνητική, με τις δύο χώρες ουσιαστικά να συμφωνούν «σε ποια σημεία διαφωνούν». Συγκεκριμένα, η ισραηλινή πλευρά ζητά να μην υπάρχει καμία τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία τόσο στο βόρειο τμήμα της, όσο και από την ευρύτερη περιοχή της Παλμύρας στην κεντρική Συρία και νοτιότερα, όπου ήδη κατεγράφησαν τους τελευταίους μήνες περιστατικά αερομαχιών και αναχαιτίσεων μεταξύ ισραηλινών και τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών . Αντιθέτως, η τουρκική πλευρά ζητά την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη νότια Συρία, που απειλούν τη σταθερότητα του -φιλικού προς αυτήν- καθεστώτος της Δαμασκού υπό τον προσωρινό Πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα.



Παρά την πολυετή ατμόσφαιρα αμοιβαίας δυσπιστίας, Τουρκία και Ισραήλ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους μετά τις 20 του μηνός, οπότε και τελειώνει η εορταστική περίοδος του Εβραϊκού Πάσχα.

Τουρκική επίδειξη ισχύος

Πάντως, ενδεικτική του κλίματος ήταν η απόφαση των τουρκικών αρχών να μην αφήσουν να διασχίσει τον τουρκικό εναέριο χώρο το ισραηλινό στρατιωτικό αεροπλάνο, το οποίο μετέφερε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους που θα συμμετείχαν στην προχθεσινή συνάντηση στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ισραηλινό αεροσκάφος, αντί να πραγματοποιήσει μία σύντομη πτήση δύο περίπου ωρών, εν τέλει να πετάξει πάνω από τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους διεθνείς αεροδιαδρόμους του Ευξείνου Πόντου, για να προσγειωθεί τελικά στο Αζερμπαϊτζάν, αφού διέσχισε τον εναέριο χώρο της Γεωργίας και της Αρμενίας. Ο χάρτης με το συγκεκριμένο δρομολόγιο δημοσιεύεται από χθες το βράδυ σε όλα τα ισραηλινά μέσα, προκαλώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σφοδρές επικρίσεις κατά της Τουρκίας, δεδομένου ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ, ο ειδικός σύμβουλος για στρατιωτικά ζητήματα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και ο επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.