Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Λιβάνου, Στρατηγό Joseph Aoun.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Aoun για την ανάληψη καθηκόντων του και επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην πολύπλευρη στήριξη του Λιβάνου.

Παράλληλα, τον κάλεσε να επισκεφθεί την Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

