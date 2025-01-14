Μια προσωπική συνέντευξη παραχώρησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, όπου μίλησε για τη ζωή της, το εργασιακό παρελθόν της, μια σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της αλλά και τις δυσκολίες που βίωσε ως παιδί με παχυσαρκία.

Μιλώντας στο Action 24, η κυρία Αγαπηδάκη περιέγραψε τα παιδικά της χρόνια, τα οποία όπως λέει ήταν με «στερήσεις και προβλήματα».

«Γεννήθηκα στο Ηράκλειο, μεγάλωσα στο Παλαίκαστρο Σητείας, σε ένα μικρό χωριό στην ανατολική άκρη της Κρήτης. Είμαστε τέσσερα αδέρφια. Πρώτος είναι ο αδερφός μου, δεύτερη είμαι εγώ. Και έχω άλλες δύο αδελφές. Έχουμε πολύ στενή σχέση. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια που τα έφερνε πολύ δύσκολα βόλτα οικονομικά. Μιλάμε τώρα για την Κρήτη το 1979. Είμαι 45 ετών. Σε ένα χωριό περίπου χιλίων κατοίκων τότε. Αγροτικές οικογένειες κατά κανόνα. Και οι γονείς μου πράγματι έκαναν πολύ μεγάλο αγώνα για να με μεγαλώσουν», περιγράφει.

Και σημειώνει:

«Έχω να θυμάμαι πολλά δύσκολα χρόνια με στερήσεις, με προβλήματα. Θεωρώ ότι αυτές οι δυσκολίες είναι η προίκα που κουβαλάω στη ζωή. Ήμουν τυχερή γιατί είχα καλούς δασκάλους, οι γονείς μου με στήριξαν σε ό,τι έκανα στη ζωή μου, ψυχολογικά, συναισθηματικά. Μπορεί να μην υπήρχε οικονομική στήριξη, αλλά υπήρχε αυτό που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. Αυτές οι δυσκολίες σε ψήνουν στη ζωή. Εγώ θεωρώ ότι όσοι ερχόμαστε από τα χαμηλότερα στρώματα, έχουμε και μια εμπειρία στο να λύνουμε προβλήματα, που ένας άνθρωπος που του έχουν έρθει λίγο πιο βολικά, δεν την έχει. Έχει άλλα skills, άλλες δεξιότητες. Αλλά αυτή η κάστα ανθρώπων, στην οποία ανήκω και εγώ, έχουμε ‘ψηθεί’ με τα χρόνια και όταν προκύπτει πρόβλημα ξαφνικό δεν σε τρομάζει τόσο. Ψάχνεις να βρεις τρόπο να το λύσεις».

«Είχα περάσει μια περιπέτεια υγείας που παραλίγο να μου κοστίσει τη ζωή»

Στη συνέχεια περιγράφει μια σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία της ως παιδί:

«Μου άρεσε το σχολείο. Δεν μπορούσα να εκπληρώσω τη φαντασίωση της μάνας μου να κάτσω με κεντήσω, κεντούσαν τότε τα κορίτσια στο χωριό. Τέτοια δεν έκανα, έπλεκα όμως». «Είχα περάσει μια περιπέτεια υγείας στην τρίτη δημοτικού, είχα πάθει περιτονίτιδα, παραλίγο να μου κοστίσει τη ζωή. Είχα πρόβλημα αναπνευστικό, σοβαρή επιπλοκή. Έμεινα αρκετούς μήνες στα νοσοκομεία. Είχα εκείνη τη χρονιά που επέστρεψα μια φοβερή δασκάλα που πραγματικά έχω προσπαθήσει με κάθε τρόπο να την ξαναβρώ, τη Σοφία Αποστόλου η οποία με έχει καθορίσει και σαν άνθρωπο», θυμάται.

«Έχω δουλέψει σέρβις, πωλήτρια, καθαρίστρια»

Για το εργασιακό της παρελθόν, αναφέρει πως έχουν έχει εργαστεί στο σέρβις, ως πωλήτρια αλλά και καθαρίστρια.

«Tα πρώτα χρόνια μου είχε κολλήσει να γίνω νοσηλεύτρια. Δεν πήγε καλά αυτό γιατί το κομμάτι της ιατρικής με συναρπάζει αλλά δεν αντέχω τη θέα του αίματος και όλα αυτά που χρειάζεται να περάσεις για να γίνεις γιατρός ή νοσηλευτής. Τα χρόνια του λυκείου αποφάσισα να σπουδάσω ψυχολογία που έχει και αυτή μια ανατομική πλευρά, πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργεί το νευρικό σύστημα. Δούλευα πριν ξεκινήσω τις σπουδές. Έχω κάνει τα κλασικά, σέρβις, έχω δουλέψει πωλήτρια σε μαγαζιά, έβγαζα φωτοτυπίες σε ένα βιβλιοπωλείο, καθαρίστρια, πάρα πολλά πράγματα. Δουλειές γραφείου αργότερα, βοηθός λογιστηρίου. Δεν τα θυμάμαι όλα», λέει χαρακτηριστικά.

«Υπέφερα με την παχυσαρκία»

Στη συνέχεια, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας μοιράστηκε και την μάχη της με την παχυσαρκία και πόσο την δυσκόλεψε ως έφηβη:

«Στις φτωχές οικογένειες έχουμε περισσότερα παχύσαρκα παιδιά. Γιατί διαχρονικά οι φθηνότερες τροφές είναι και πιο ανθυγιεινές. Άρα είναι λογικό όταν μιλάμε για παιδική παχυσαρκία να έχουμε κατά νου αυτό τον παράγοντα και να στοχεύουμε πρώτα απ' όλα εκεί. Φανταστείτε ένα παιδί που είναι παχύσαρκο στο σχολείο ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κλπ. Είχα δυσκολίες, δεν μπορούσα εύκολα να κάνω διάφορα αθλήματα που έκαναν άλλα παιδιά. Δυσκολευόμουν αργότερα ως έφηβη γιατί είχα φτάσει κάποια στιγμή στη νεαρή ενήλική μου ζωή τα 100 κιλά. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολα. Υπέφερα, είχα προβλήματα στα γόνατα, πρήζονταν τα πόδια μου. Θυμάμαι τον πόνο που είχα στα πόδια μου. Όταν είσαι 100 κιλά και πρέπει να είσαι όρθιος για να δουλεύεις σε διάφορες δουλειές τύπου σέρβις πονάει η μέση σου, τα γόνατά σου. Χαίρομαι που δεν έχω πια αυτούς τους πόνους. Υπέφερα αρκετά από αυτό. Ήταν και βασικός λόγος που πήρα την απόφαση να αδυνατίσω».

«Έπαιξε και σε αυτό ρόλο ο σύζυγός μου, κομβικό, γιατί με γνώρισε και με αγάπησε με τα περισσότερα κιλά και δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είμαι τα κιλά μου. Είμαι κάτι πολύ περισσότερο. Ο σύζυγός μου με στήριξε όπως στο να πάρω διατροφολόγο που ήταν μια πολύ δαπανηρή υπόθεση. Και ακόμα είναι, γι' αυτό έχουμε βάλει δωρεάν συνεδρίες με διατροφολόγους για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Άρα, ξέρω από πρώτο χέρι τι κοστίζει οικονομικά και ψυχικά όλο αυτό. Αισθανόμουν ότι το σώμα μου με δυσκολεύει, με εμποδίζει, με μάχεται γιατί δεν το άκουγα. Παίρνεις τη στήριξη και προχωράς σιγά-σιγά. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Δεν μπορώ να επιστρέψω ξανά σε εκείνη την κατάσταση με τίποτα. Είμαι αρκετά αυστηρή με τον εαυτό μου. Είμαι και με τους άλλους ανθρώπους, μαζί με την κατανόηση. Αν αφαιρέσεις από τον εαυτό σου την ευθύνη αφαιρείς και τη λύση».

Η μαστογραφία που την τρόμαξε

Μεταξύ άλλων περιέγραψε και πως την τρόμαξαν τα αποτελέσματα της μαστογραφίας που έκανε.

«Κι εγώ έλαβα το sms μου, από το πρόγραμμα Γεννηματά, έκανα την μαστογραφία μου, εντοπίσαμε κάποια ευρήματα, οπότε τα παρακολουθώ. Θα ήταν ψέμα να πω ότι δεν τρόμαξα. Τρόμαξα με το άκουσμα ότι κάτι βλέπω, όπως λένε συνήθως οι γιατροί, αλλά η μεγάλη μου αγωνία ήταν πριν την εξέταση. Όμως, στο πρώτο άκουσμα, κάτι βλέπουμε εδώ, που τρομάζεις για λίγα δευτερόλεπτα, διαδέχεται το ό,τι κι αν είναι, αντιμετωπίζεται. Και φεύγει ένα βάρος. Γιατί όταν κάνεις πρόληψη και την κάνεις τακτικά όπως συστήνει ο γιατρός, τότε έχεις τη δύναμη, τον έλεγχο πάνω στη νόσο. Εγώ μερικές μέρες μετά τη διαδικασία αυτή, και αφού ενημερώθηκα πλήρως για το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθώ με τις εξετάσεις μου, δεν νιώθω μόνο ανακουφισμένη. Νιώθω δύναμη. Νιώθω ότι έχω τον έλεγχο», λέει τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.

Η ξεχωριστή αναφορά στον σύζυγό της

Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στον σύζυγό της, που όπως λέει είναι το στήριγμά της:

«Ο σύζυγός μου είναι πιο δυναμικός. Οπότε έχουμε ισορροπία. Είμαστε 20 χρόνια μαζί με τον σύζυγό μου. Και πραγματικά σε ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, είναι όχι απλά δίπλα μου, το έχω κάνει χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Παίρνω μία απόφαση που πάντα στηρίζει. Και εγώ αντίστοιχα εκείνον. Οπότε είμαστε πάντα μαζί. Δεν νιώθω ποτέ ότι κάνω κάτι μόνη μου, το κάνουμε μαζί. Αυτός νομίζω ότι σκέφτεται κι εγώ εκτελώ με έναν τρόπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ έντονα πολιτικοποιημένη σκέψη. Τον απασχολούν πάρα πολύ τα κοινωνικά θέματα. Από πολύ παλιά, πολύ πριν καν υπάρξει ως σκέψη ή περίπτωση να ασχοληθώ με την πολιτική, καθημερινά μιλούσαμε, διαβάζαμε για όλα αυτά τα ζητήματα».

«Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης δεν θα είχα ευκαιρία να βρεθώ στην πολιτική»

Για την στροφή στην πολιτική, η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε πως αυτή έγινε χάρης στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αν δεν υπήρχε δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης δεν θα μπορούσα να είχα ευκαιρία για να κάνω τη δουλειά που έκανα πριν την πολιτική. Ή με την πολιτική αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που είναι εκτός συστήματος να βρεθεί στην πολιτική και να έχει μια τέτοια ευκαιρία».

«Η υγεία είναι πάντα ψηλά και προεκλογικά ο πρωθυπουργός την είχε θέσει στην κορυφή και η δική μου επιλογή στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ήταν μια επιλογή ακριβώς διότι υπηρετούσα πριν ως Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας για να σηματοδοτήσουμε μια νέα σελίδα στην υγεία και ειδικά σε σχέση με την πρόληψη. Δρομολογούμε κι άλλα πράγματα. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την παιδική παχυσαρκία», επισήμανε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Πηγή: skai.gr

