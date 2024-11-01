«Δίπλα στη λέξη «θράσος» στο λεξικό θα έπρεπε να μπει η φωτογραφία του κ. Τσίπρα» δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στην ημερίδα «Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία», που έγινε στη Βουλή.

«Λίγες μόλις μέρες μετά την απόφαση-σταθμό της Ανεξάρτητης Ελληνικής Δικαιοσύνης να βγάλει τις «κουκούλες» από τους ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Novartis, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να απολογηθεί για τη συντεταγμένη εκστρατεία κηλίδωσης των πολιτικών του αντιπάλων, στη σημερινή του ομιλία σε ημερίδα στην Βουλή κάνει έμμεσες υποδείξεις στην Δικαιοσύνη για εν εξελίξει, υπό διερεύνηση υποθέσεις.

Ταυτόχρονα, ο πρώην Πρωθυπουργός, που είχε δύο Υπουργούς οι οποίοι εκ των υστέρων καταδικάστηκαν αμετάκλητα από τη Δικαιοσύνη, εργαλειοποιώντας με ανεπίτρεπτο τρόπο το δραματικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, συκοφαντεί τη χώρα του και «εκδίδει πορίσματα» ως αυτόκλητος «δικαστής» κάνοντας λόγο για «ολιγωρία των αρχών».

Κύριε Τσίπρα, νυν και πρώην σύντροφοί του, κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει στη Δικαιοσύνη τον τρόπο με τον οποίο θα επιτελεί τα καθήκοντά της και αυτό γιατί πλέον στην Ελλάδα δεν λειτουργούν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως κυνικά είχε παραδεχτεί ότι συνέβαινε επί των ημερών σας ο πρώην Υπουργός της Κυβέρνησής σας κ. Κοντονής» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

