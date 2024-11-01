Λογαριασμός
Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Στόχος του Κασσελάκη η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και η δημιουργία νέου «business friendly» κόμματος

«Όσο για το νέο κόμμα που ετοιμάζει, θα είναι σίγουρα unfriendly για την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο» προσθέτουν στην ανακοίνωσή τους

ΣΥΡΙΖΑ

Για «σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ» από τον Στέφανο Κασσελάκη κάνουν λόγο κύκλοι της πλειοψηφίας του κόμματος.

«Σήμερα, ο Στέφανος Κασσελάκης επανέλαβε ρητά το πραγματικό του σχέδιο. Στόχος του είναι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και η δημιουργία νέου προσωπικού του κόμματος, "business friendly", δηλαδή φιλοεπιχειρηματικού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε», σχολιάζουν οι εν λόγω κύκλοι και συνεχίζουν:

«Τι άλλο χρειάζεται να πει; Καλή του τύχη στον δρόμο που διάλεξε. Ό,τι ακόμα κι αν σκαρφιστεί τις επόμενες ημέρες δεν θα καταφέρει να ρευστοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

«Όσο για το νέο κόμμα που ετοιμάζει, θα είναι σίγουρα unfriendly για την Αριστερά, τον προοδευτικό χώρο και τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας», καταλήγουν.

