Για «σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ» από τον Στέφανο Κασσελάκη κάνουν λόγο κύκλοι της πλειοψηφίας του κόμματος.

«Σήμερα, ο Στέφανος Κασσελάκης επανέλαβε ρητά το πραγματικό του σχέδιο. Στόχος του είναι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και η δημιουργία νέου προσωπικού του κόμματος, "business friendly", δηλαδή φιλοεπιχειρηματικού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε», σχολιάζουν οι εν λόγω κύκλοι και συνεχίζουν:

«Τι άλλο χρειάζεται να πει; Καλή του τύχη στον δρόμο που διάλεξε. Ό,τι ακόμα κι αν σκαρφιστεί τις επόμενες ημέρες δεν θα καταφέρει να ρευστοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

«Όσο για το νέο κόμμα που ετοιμάζει, θα είναι σίγουρα unfriendly για την Αριστερά, τον προοδευτικό χώρο και τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας», καταλήγουν.

Πηγή: skai.gr

